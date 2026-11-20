دیدار تیم‌های فجرسپاسی و چادرملو در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، توقف فجرسپاسی مقابل چادرملو

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، توقف فجرسپاسی مقابل چادرملو

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و چادرملو در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

فجرسپاسی در دقیقه ۲۳ توسط یادگار رستمی و روی پاس احسان پهلوان به گل نخست مسابقه دست پیدا کرد تا نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان برساند.

در دقیقه ۷۶ عارف غلامی روی پاس رنی بوبوی موفق شد گل تساوی چادرملو را به ثمر برساند تا نتیجه مسابقه یک بر یک شود.

در دقایق باقی‌مانده، تلاش دو تیم برای به ثمر رساندن گل برتری نتیجه‌ای نداشت و در نهایت این مسابقه با تقسیم امتیازات به پایان رسید.

با این تساوی، فجرسپاسی و چادرملو اردکان هر دو ۱۸ امتیازی شدند، اما شاگردان مهدی رجب‌زاده به دلیل تفاضل گل بهتر در ده ششم جدول رده‌بندی قرار گرفتند و چادرملو با هدایت سعید اخباری در جایگاه هفتم ایستاد.