به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در رقابت‌های روز دوم هفته هشتم کورس پاییزه آق قلا امروز ۶۶ راس اسب از نژاد‌های ترکمن، تروبرد و دوخون درمسافت‌های یک هزار، یک هزارو ۲۰۰ متر ویک هزار و ۵۰۰ متری با هم به رقابت پرداختند.

در مسابقات امروز رامین قهرمانی، نورمحمد بهادر، آرمین کریمی، مهران عطا، بهرام بینایی و حمزه محمدی در دور‌های مختلف پیروز میدان شدند

روز سوم هفته هشتم مسابقات سوارکاری پاییزه آق قلا فردا برگزار می‌شود.