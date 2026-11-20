پخش زنده
امروز: -
در رقابتهای روز دوم هفته هشتم کورس پاییزه آق قلا، سوارکاران برتر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در رقابتهای روز دوم هفته هشتم کورس پاییزه آق قلا امروز ۶۶ راس اسب از نژادهای ترکمن، تروبرد و دوخون درمسافتهای یک هزار، یک هزارو ۲۰۰ متر ویک هزار و ۵۰۰ متری با هم به رقابت پرداختند.
در مسابقات امروز رامین قهرمانی، نورمحمد بهادر، آرمین کریمی، مهران عطا، بهرام بینایی و حمزه محمدی در دورهای مختلف پیروز میدان شدند
روز سوم هفته هشتم مسابقات سوارکاری پاییزه آق قلا فردا برگزار میشود.