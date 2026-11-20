به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت‌کنندگاندر رده سنی نوجوانان محمد علی اسکندرزاده و پارسا خزایی نوجوانان مستعد همدانی با کسب طلا و نقره، قهرمان و نایب قهرمان کشور شدند و محمد مهدی رضایی در جایگاه چهارم قرار گرفت؛ دربخش تیمی هم نوجوانان استان با اقتدار و با شایستگی قهرمان کشور شدند.

در رده سنی جوانان امیر محمد رستمی دونده جوان استان با کسب مدال طلای مسابقات قهرمان کشور شد و امیر محمد عباسی در جایگاه هفتم قرار گرفت.

سیداصغر ذوقی احسن بعنوان مربی و سرپرست تیم، قهرمانان تیم استان همدان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کرد.

مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی، با شرکت ۲۵۰ دونده از استان‌های مختلف کشور امروز در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، در مسافت‌های ۶، ۸ و ۱۰ کیلومتر به میزبانی استان سمنان و در منطقه گردشگری چشمه‌علی دامغان برگزار شد.

برترین‌های این مسابقات با اعلام نظر کمیته فنی فدراسیون دو ومیدانی، عازم مسابقات قهرمانی آسیا می‌شوند.