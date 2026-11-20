نخستین همایش ملی «آینده‌پژوهی در آموزش عالی با کاربست هوش مصنوعی» نهم آذرماه به میزبانی دانشگاه خوارزمی کرج برگزار می‌شود؛ رویدادی علمی که با هدف بررسی نقش هوش مصنوعی در تحول نظام دانشگاهی، آینده پژوهش، آموزش و مهارت‌های شغلی، استادان، پژوهشگران و دانشجویان را گرد هم می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز، دانشگاه خوارزمی کرج نهم آذرماه میزبان نخستین همایش ملی آینده‌پژوهی در آموزش عالی با کاربست هوش مصنوعی خواهد بود؛ همایشی که در آن ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات استفاده از فناوری‌های هوشمند در آینده دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی بررسی می‌شود.

براساس اعلام دبیرخانه این همایش، با تصمیم کمیته علمی، مهلت ارسال متن کامل مقالات تا پایان روز پنجشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است و استادان، پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و صاحب‌نظران می‌توانند آثار علمی و پژوهشی خود را برای شرکت در این رویداد ارسال کنند.

هوش مصنوعی و تحول در آموزش و یادگیری، دگرگونی در پژوهش و نوآوری، مدیریت و حکمرانی هوشمند دانشگاهی و الزامات حقوقی، اخلاقی و حاکمیتی استفاده از هوش مصنوعی در آموزش عالی از مهم‌ترین محورهای این همایش است.

همچنین موضوعاتی همچون نوآوری، کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان در عصر هوش مصنوعی، توسعه مهارت‌ها و آینده اشتغال، زیرساخت‌های تحول دیجیتال در دانشگاه‌ها و بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده این فناوری در نظام دانشگاهی در دستور کار قرار دارد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، پنجم آذر آخرین مهلت ارسال مقالات، ششم آذر زمان اعلام نتایج داوری و هفتم آذر آخرین فرصت ثبت‌نام برای حضور در همایش است.

این رویداد علمی نهم آذرماه در سالن غدیر دانشگاه خوارزمی کرج برگزار می‌شود و مقالات پذیرفته‌شده نیز در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهند شد.

علاقه‌مندان برای ارسال مقاله، ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی aifhe.khu.ac.ir مراجعه کنند.