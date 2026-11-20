به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، براساس هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی از روز یکشنبه ورود امواج بارشی جدید موجب رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش بادخواهد شد.

درهشدار هواشناسی سطح زرد هواشناسی آذربایجان غربی آمده است: براساس بررسی آخرین الگو‌های پیش یابی و با ورود امواج بارشی، رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد در استان پیش بینی می‌شود.

بر اساس اعلام هواشناسی استان، زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف)، مه گرفتگی و تندباد لحظه‌ای، یکشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۹/۰۱) است و این شرایط تا دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۹/۰۲) در همه مناطق استان با تاکید بر مناطق شمالی و مرکزی ادامه دارد.

براین اساس، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها، احتمال برخورد صاعقه، احتمال کاهش دید و لغزندگی در محور‌های مواصلاتی به سبب بارش باران و برف، احتمال آسیب به سازه‌های سبک وجود دارد.

هواشناسی آذربایجان غربی آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، پیشگیری از خسارت به سازه‌های موقت و بنا‌های نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را در این شرایط ضروری دانست.