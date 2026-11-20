امام جمعه پردیس در خطبه‌های نماز جمعه، با تبریک هفته بسیج، این سازمان را نماد حضور مؤثر مردم در عرصه‌های خدمت و پیشرفت دانست و بر ضرورت مقابله با جنگ شناختی دشمن از طریق جهاد تبیین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، امام جمعه پردیس در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تبریک هفته بسیج، از حضور پرشور بسیجیان در نماز جمعه و سخنرانی سرهنگ احمد بوربور، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) شهرستان پردیس، قدردانی کرد.

وی بسیج را نماد حضور مؤثر مردم در میدان‌های خدمت و پیشرفت دانست و گفت: وزن بسیج به آمار و کارت عضویت نیست، بلکه به کارآمدی، محرومیت‌زدایی، امدادرسانی، مرزداری و پیشتازی در عرصه علم و فناوری است.

امام جمعه پردیس با اشاره به اهمیت جهاد تبیین، جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن را یکی از مهم‌ترین میدان‌های تقابل امروز دانست و تأکید کرد: بسیجیان باید با تکیه بر استدلال، اسناد تاریخی و منطق، در برابر تحریف واقعیت‌ها و ناامیدسازی نسل جوان ایستادگی کنند.

وی همچنین با اشاره به تحولات بین‌المللی و تغییر موازنه قدرت در جهان، قدرت‌نمایی نظامی آمریکا را نشانه‌ای از بن‌بست‌های راهبردی این کشور دانست و بر ضرورت تقویت اقتدار دفاعی، علمی، صنعتی و هویت ملی تأکید کرد.

امام جمعه پردیس در پایان، پیوند ایمان، بصیرت و فناوری را از الزامات ساخت ایرانی قدرتمند و پیشرو برشمرد.