حلقه‌های صالحین با حضور جوانان و نوجوان بسیجی استان مرکزی در چهار محور معرفتی، بصیرتی، مهارتی و آموزشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته بسیج، اجتماع جان‌فدایان شبکه تربیتی بسیج با حضور اعضای حلقه‌های صالحین به‌صورت همزمان در میعادگاه‌های نماز جمعه سراسر استان مرکزی برگزار شد.

مسئول برگزاری این اجتماع افزود: این اجتماع با هدف تبیین نقش شبکه تربیتی بسیج در پرورش نیرو‌های مؤمن، آگاه و توانمند برگزار شد.

حجت الاسلام کاوه وفایی نژاد گفت: حلقه‌های صالحین در طول سال با محوریت مساجد فعالیت می‌کنند و مباحث تربیتی را در چهار محور معرفتی، بصیرتی، مهارتی و آموزشی دنبال می‌کنند.