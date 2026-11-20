به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس باتبریک فرارسیدن هفته بسیج گفت: انقلاب اسلامی به یک مقطع تثبیت، پایداری رسیده است و در منطقه هم به عنوان ابر قدرت از ما یاد می‌شود.

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آخوند غراوی امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس بر پایبندی و ضرورت عمل به قرآن و ضرورت حفظ وحدت بین مردم ایران و هوشیاری در برابر تهاجم فرهنگی غرب تأکید کرد.

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حجت‌الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله با اشاره به ناترازی انرژی گفت: صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز، به‌ویژه در شرایط جنگی، مانع از ایجاد مشکل برای صنایع کشور می‌شود.

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آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله گفت: قبل از گفتن هر حرفی و یا انتشار مطلبی در فضای مجازی به عواقب آن فکر کنیم تا با ندانم کاری و سهل انگاری باعث ضرر و زیان به کسی نشویم.

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حجت‌الاسلام منصوری امام‌جمعه آزادشهر با اشاره به تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه گفت: این حضور مستمر، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و روحیه ایثار و فداکاری ملت ایران است.

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مولوی مشعوف امام جمعه اهل‌سنت آزادشهربا اشاره به فشار‌ها و اقدامات خصمانه علیه ملت ایران گفت: ملت ایران با تکیه بر صبر، پایداری و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان ایستادگی کرده و می‌کند.

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حجت الاسلام حسام امام جمعه کردکوی ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین گفت:مهمترین ویژگی ایشان درکنار صبر و فداکاری، زمان شناسی و مسئله شناسی بسیار قوی بودند.

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حجت الاسلام حسینی امام جمعه آق قلاگفت: دشمن با شبکه‌های غیرمتمرکز، تولید و بازتولید شبهه به جنگ شناختی روی آورده است و در این برهه جهاد تبیین بسیار مهم است.

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حجت‌الاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت گفت: حضور پررنگ بسیج در تمامی عرصه‌ها به ویژه خدمت رسانی به مردم در بحران‌ها، مقابله با فتنه‌ها و حوادث بسیار ارزشمند است.

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حجت‌الاسلام دلبری، امام جمعه علی‌آباد کتول با اشاره به جایگاه برجسته ایران در منطقه، گفت: اقتدار کنونی ما، مقدمه‌ای برای تحقق وعده‌های الهی در نابودی دشمنان اسلام است.

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حجت الاسلام شیخی امام جمعه ترکمن بااشاره به نقشه دشمن برای تضعیف تاب آوری مردم وایجادناارامی گفت: مسئولان با اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی و مردم با حضور در اجتماعات توطئه دشمن را بی اثر کنند.

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حجت‌الاسلام رجنی، امام جمعه موقت دلند گفت: بسیاری از کشور‌های منطقه با الگوگیری از فرهنگ بسیج، روحیه مقاومت، ایستادگی و خودباوری، در مسیر پیشرفت و مقابله با ظلم و استکبار قدم برمی‌دارند.

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آخوند خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر با بیان اینکه نماد فراگیر بودن فرهنگ بسیجی، پویش ملی جانفدا است، گفت: حقیقتا بسیج، سرمایه راهبردی در قدرت ملی است.

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حجت الاسلام دشتی زاده امام جمعه موقت خان ببین گفت: امروز بسیجیان و تفکر بسیجی، پوزه آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک کش را به خاک مالیده است.

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حجت‌الاسلام میرکریمی، امام جمعه موقت انبارالوم گفت: بدون تردید یکی از عوامل پیروزی ما، در جنگ‌های اخیر حضور گسترده و فعالیت بسیجیان در عرصه‌های بوده است.

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حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر با اشاره به پنجم آذر روز گرگان گفت: باید با کمک رسانه‌ها این تاریخ مهم ووریداد‌های ان روز به خوبی به نسل جوانان شناسانده شود.

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حجت الاسلام سمیعی امام جمعه فاضل‌آباد گفت: امروز برای همه دنیا ثابت شده است که قدرت موشکی ایران، یکی از مهمترین بخش‌های راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات خارجی است.

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حجت‌الاسلام اشرفی، امام جمعه مزرعه کتول گفت: امروزایران به عنوان یک ابرقدرت در منطقه شناخته می‌شود و این واقعیت، موازنه‌ی قدرت را در سطح بین‌المللی تغییر داده است.

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حجت الاسلام رضازاده امام جمعه بخش بهاران هم گفت: امروز حضور آگاهانه در عرصه جهاد تبیین، پاسخ‌گویی به ابهامات و صیانت از باور‌ها و سرمایه‌های هویتی جامعه، از مهمترین جلوه‌های استمرار همان روحیه و تفکر بسیجی است.