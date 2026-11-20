سه هزار و ۸۷۴ برنامه در قالب ۸۳۰ عنوان به مناسبت هفته بسیج در استان البرز اجرا می‌شود؛ برنامه‌هایی که از رزمایش‌های اقتدار و فعالیت‌های فرهنگی و علمی تا محرومیت‌زدایی، حمایت از خانواده‌های نیازمند و توسعه طرح‌های عمرانی را شامل می‌شود.

بسیج البرز ؛ ۳ هزار و ۸۷۴ برنامه برای اقتدار و خدمت

بسیج البرز ؛ ۳ هزار و ۸۷۴ برنامه برای اقتدار و خدمت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، هفته بسیج امسال در استان البرز با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی همراه است؛ برنامه‌هایی که با محوریت مشارکت مردمی، تقویت فعالیت‌های محله‌محور و خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با اعلام این خبر گفت: امسال سه هزار و ۸۷۴ برنامه در قالب ۸۳۰ عنوان در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود که بخش مهمی از آنها با مشارکت پایگاه‌های مقاومت، مساجد و گروه‌های مردمی اجرا خواهد شد.

سردار علیرضا حیدرنیا با اشاره به برنامه‌های محرومیت‌زدایی بسیج افزود: اهدای بیش از ۲۸۵ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند، توزیع هزار دستگاه بخاری میان خانواده‌های کم‌برخوردار و بهره‌برداری از ۵۰ خانه محرومان از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در هفته بسیج است.

وی همچنین از بهره‌برداری ۹ پروژه سیل‌بند، افتتاح طرح‌های مرتبط با سدها و تکمیل پروژه‌های محرومیت‌زدایی در استان خبر داد.

حیدرنیا با اشاره به برنامه‌های دفاعی این هفته نیز گفت: رزمایش بزرگ اقتدار و مقاومت با حضور گردان‌های بسیج در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود و رزمایش جان‌فدایان نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

به گفته وی، در تجمع جان‌فدایان استان البرز بیش از ۱۶۰ هزار نفر حضور داشتند و تاکنون بیش از ۲۳ هزار نفر از افراد اعلام آمادگی کرده، آموزش‌های مقدماتی را گذرانده‌اند.

فرمانده سپاه استان البرز، توسعه فعالیت‌های محله‌محور را از دیگر محورهای برنامه‌های بسیج عنوان کرد و افزود: در طرح حکمرانی محله‌محور با محوریت مساجد، مردم در شناسایی و رفع مشکلات محل زندگی خود مشارکت می‌کنند و در هفته بسیج از ۴۷ محله برتر که در حل مسائل محلی موفق بوده‌اند، معرفی و قدردانی خواهد شد.

وی برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت، رویدادهای تولید محتوای دیجیتال، مسابقات رباتیک و کتاب‌خوانی، برنامه‌های ورزشی در محلات و مسابقات دانش‌آموزی را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

حیدرنیا همچنین از اجرای برنامه‌های روایتگری با عنوان «روایت یک میدان» و «روایت حقیقت» خبر داد و گفت: در این برنامه‌ها، فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت با حضور در اجتماعات مردمی به تبیین رویدادها و بازخوانی خاطرات و حماسه‌های دوران دفاع می‌پردازند.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، بسیج را مجموعه‌ای مردمی با نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، علمی، فرهنگی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: فعالیت‌های بسیج محدود به یک حوزه نیست و خدمت به مردم و حضور در کنار آنان در شرایط مختلف از رویکردهای اصلی این مجموعه به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به شعار محوری هفته بسیج امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان»، از همراهی و مشارکت مردم استان البرز در برنامه‌های مختلف قدردانی کرد.