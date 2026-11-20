موج گسترده اعتراضات دانشجویی و دانش آموزی در اعتراض به کاهش بودجه خدمات عمومی و آموزشی و نابرابری فزاینده که از فرانسه آغاز شد، پس از گسترش آن در چندین کشور اروپایی به پایتخت انگلیس رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ همزمان با روز اقدام بین‌المللی جوانان ده‌ها هزار نفر از دانشجویان و دانش‌ آموزان به همراه شماری از استادان دانشگاه و معلمان کلاس‌های درس را ترک کردند و با حضور در خیابان‌های مرکزی لندن خشم و انزجار خود را از جنگ افروزی و حمایت مالی و تسلیحاتی از جنگ افروزان به جای تامین مالی نیاز‌های عمومی و آموزشی ابراز کردند.

جنبشی که در سراسر اروپا علیه زیرساخت‌های فرسوده، کمبود بودجه در بخش آموزش و فقدان حمایت‌های دولتی شکل گرفته همچنان در حال گسترش در کشور‌های اروپایی است.

ده‌ها نهاد و سازمان مردمی حمایت قاطع خود را از این تظاهرات اعلام و بر حضور در آن تاکید کردند.

سازمان مردم‌نهاد ائتلاف جنگ را توقف کنید از حامیان اصلی این تظاهرات است، این سازمان خواستار پایان دادن فوری به همدستی انگلیس با رژیم اسرائیل در جنگ و فاجعه‌آفرینی رژیم صهیونیستی درغزه است.