زهرا رحیمی، نماینده وزن منهای ۵۲ کیلوگرم کلاس K۴۴ ایران، در فینال پاراتکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ موجو مقابل لی یوجیه از چین (قهرمان پاراالمپیک و پاراآسیایی) شکست خورد و به نشان نقره رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، زهرا رحیمی نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم زنان کلاس K۴۴ ایران با کسب دو پیروزی متوالی برابر نمایندگان مصر و ترکیه مقتدرانه به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های قهرمانی پاراتکواندو جهان ۲۰۲۶ موجو صعود کرد.

رحیمی در نخستین مبارزه با نتیجه دو بر یک سلما عبدالمنعم حسن از مصر را شکست داد و در ادامه با برتری دو بر صفر مقابل مریم بتول کاودار از ترکیه جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.

وی در مرحله نیمه‌نهایی با برتری در دو از سه راند و نتایج دو بر صفر و دو بر صفر سورنجاو اولامبایار از مغولستان را شکست داد و فینالیست شد.

زهرا رحیمی با قبول شکست مقابل لی یوجیه از چین (قهرمان پارا المپیک و پارا آسیایی) به نشان نقره وزن ۵۲- کیلوگرم مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی جهان ۲۰۲۶ موجو رسید.

زهرا رحیمی در کارنامه خود نشان نقره پارالمپیک پاریس و پاراآسیایی ناگویا و طلای مسابقات قهرمان آسیا در ویتنام و بازی‌های آسیایی بحرین را دارد.