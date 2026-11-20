نیمه نخست دیدار تیم‌های پرسپولیس و پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با برتری سرخ‌پوشان به پایان رسید.

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس یک - پیکان صفر

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس یک - پیکان صفر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد. نیمه نخست این بازی با پیروزی یک بر صفر سرخپوشان پایتخت همراه بود. تیوی بیفوما در دقیقه ۴۰ برای پرسپولیس گلزنی کرد.

پرسپولیس در دقیقه ۳ یک موقعیت بسیار خوب گلزنی را توسط محمدمهدی محبی از دست داد و پورحمیدی با پا توانست توپ را برگشت دهد. در ادامه نیز بیفوما یک موقعیت تک به تک را از دست داد.

در دقیقه ۳۳ پرسپولیس روی پاس بیفوما و ضربه محمد عمری دروازه پیکان را باز کرد، اما داور در این صحنه خطای مهاجم پرسپولیس را گرفت.

پرسپولیس در دقیقه ۳۹ روی یک ضد حمله موفق شد با یک پاس در عرض توسط و بغل پای دقیق تیوی بیفوما دروازه پیکان را باز کند و از حریف خود پیش بیفتد.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، مهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد عمری، مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، تیوی بیفوما، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر و پوریا شهرآبادی.

ترکیب پیکان: حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، فرشید باقری، جعفر اسدی، حسن شوشتری و عرفان جمشیدی.