دیدار تیم‌های پرسپولیس و پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با برتری سرخ‌پوشان به پایان رسید.

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، برتری پرگل پرسپولیس مقابل پیکان

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، برتری پرگل پرسپولیس مقابل پیکان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان از هفته سیزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد؛ که این مسابقه با پیروزی ۳ بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. تیوی بیفوما (۴۰)، محمدمهدی محبی (۵۲) و علی علیپور (۷۱) برای پرسپولیس گلزنی کردند.





ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، مهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد عمری (۸۳- یاسین سلمانی)، مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی (۶۶- علی علیپور)، مجید عیدی، تیوی بیفوما (۶۱- امیرحسین محمودی)، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر (۶۱- محمد خدابنده‌لو) و پوریا شهرآبادی.

ترکیب پیکان: حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری (۵۷- علی دهقان)، صائب محبی (۵۷-نیما احمدی)، مهدی نجفی، رضا شکاری (۴۶-میلاد سیار)، فرید امیری، فرشید باقری، جعفر اسدی (۴۶-سجاد آشوری)، حسن شوشتری و عرفان جمشیدی (۵۷-آرین رادین کیا).





پرسپولیس در دقیقه ۳ یک موقعیت بسیار خوب گلزنی را توسط محمدمهدی محبی از دست داد و پورحمیدی با پا توانست توپ را برگشت دهد. در ادامه نیز بیفوما یک موقعیت تک به تک را از دست داد.

در دقیقه ۳۳ پرسپولیس روی پاس بیفوما و ضربه محمد عمری دروازه پیکان را باز کرد، اما داور در این صحنه خطای مهاجم پرسپولیس را گرفت.

پرسپولیس در دقیقه ۳۹ روی یک ضد حمله موفق شد با یک پاس در عرض توسط و بغل پای دقیق تیوی بیفوما دروازه پیکان را باز کند و از حریف خود پیش بیفتد.

تیم فوتبال پرسپولیس نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی به گل دوم رسید. در دقیقه ۵۱، ارسال محمدمهدی محبی از سمت چپ به تیوی بیفوما رسید و این بازیکن پس از حرکتی انفرادی و تماشایی و عبور از دو مدافع پیکان، با پاسی زمینی بار دیگر محبی را در مرکز محوطه جریمه صاحب توپ کرد تا ستاره شماره ۱۰ سرخ‌پوشان با ضربه‌ای زمینی و دقیق به گوشه دروازه، گل دوم تیمش را به ثمر برساند.





در دقیقه ۷۱، پرسپولیس روی همکاری تماشایی بازیکنان جوان خود به گل سوم رسید. جایی که امیرحسین محمودی و پوریا شهرآبادی در شکل‌گیری حمله نقش داشتند و در نهایت علی علیپور در ابتدای محوطه جریمه صاحب توپ شد و با ضربه‌ای فنی و دقیق به گوشه دروازه، گل سوم سرخ‌پوشان را به ثمر رساند.



در دقیقه ۷۸ نیز علیپور پس از برخورد با فرشید باقری در محوطه جریمه روی زمین افتاد و داور ابتدا نقطه پنالتی را نشان داد، اما مرتضی منصوریان پس از بازبینی صحنه تصمیم خود را تغییر داد تا پنالتی پرسپولیس لغو شود.



در دقیقه ۸۲ هم علی دهقان می‌توانست یکی از گل‌های خورده پیکان را جبران کند، اما ضربه زمینی او با اختلاف کمی از کنار دروازه پیام نیازمند بیرون رفت.



با این نتیجه پرسپولیس با ۲۶ امتیاز با توجه به تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان در رتبه دوم قرار گرفت و در مقابل پیکان با ۱۴ امتیاز در رده یازدهم ایستاد.