هم‌زمان با آغاز هفته بسیج با شعار «بسیج؛ جان‌فدای ایران، امید مستضعفان»، بیش از هزار و ۱۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف استان کردستان اجرا می‌شود.

اجرای بیش از هزار و ۱۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در کردستان

اجرای بیش از هزار و ۱۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه نام‌گذاری شده است و ویژه‌برنامه‌های این هفته امروز با دیدار فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و جمعی از فرماندهان و بسیجیان با نماینده ولی‌فقیه در استان آغاز شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این دیدار، سلوک اخلاقی، تواضع و تبیین شایسته مسائل روز را از جاذبه‌های اصیل مکتب بسیج دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های مسلح در برقراری امنیت پایدار، بر ضرورت بهره‌گیری از استدلال، منطق و ارتقای دانش مدیریتی برای همراه‌سازی نسل امروز با آرمان‌های انقلاب تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، سردار جمشید رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، از اجرای بیش از هزار و ۱۰۰ برنامه متنوع در هفته بسیج خبر داد و گفت: این برنامه‌ها شامل پروژه‌های محرومیت‌زدایی و تجمع اقتدار بسیجیان در نقاط مختلف استان است.

هم‌زمان با آغاز این برنامه‌ها، شبکه جان‌فدایان بسیج در قالب طرح میقات صالحین در مناطق مختلف استان راه‌اندازی شد که مسجد جامع سنندج نیز میزبان این برنامه بود.

همچنین بسیج جامعه پزشکی در مسجد جامع سنندج، خدمات رایگان پزشکی و غربالگری به شهروندان ارائه کرد.

در برنامه‌های آغاز هفته بسیج، فرماندهان سپاه نیز به‌عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه حضور داشتند.

سرهنگ اسماعیلی، فرمانده سپاه ناحیه سنندج، در سخنرانی پیش از خطبه‌ها، هفته بسیج را متعلق به همه آزادی‌خواهان جهان دانست و مسئولیت‌پذیری را از شاخصه‌های اصلی مکتب بسیج عنوان کرد.

برگزاری آزمون «برپا» با هدف ارتقای سطح علمی و تقویت آمادگی تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم تا دهم نیز از دیگر برنامه‌های آغاز هفته بسیج در کردستان بود.