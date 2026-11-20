به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام زارعی پور افزود: این هدیه تنها یک بخشش مادی نیست، بلکه نشانه توجه ویژه مقام معظم رهبری به مردم پاتاوه و قدردانی از وفاداری و پایداری آنان در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام، بیانگر تکریم مردمی است که در مسیر تحقق اهداف انقلاب و پیشرفت منطقه همواره حضور و مشارکت داشته‌اند.

در پایان این مراسم، هدیه مقام معظم رهبری با حضور جمعی از مسئولان و شخصیت‌های شهرستان و در میان استقبال مردم رونمایی شد.