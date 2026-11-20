به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، امسال هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال برای استان مازندران دریافت شده که بخشی از آن به حمایت از طرح‌های اشتغال گروه‌های همیار اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سیدجواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین افتتاح گروه همیار بانوان سرپرست خانوار «یارا» در سمسکنده ساری گفت: پرداخت تسهیلات بلاعوض، سرمایه در گردش با بهره ۴ درصد و حمایت از بخشی از دستمزد نیروی کار، از جمله مشوق‌های بهزیستی برای توسعه این گروه‌هاست.

حسینی با اشاره به فعالیت گلخانه خیار و بادمجان این گروه افزود: برای گروه‌های همیار پنج تا هفت نفره، ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت شده و اعضای این گروه نیز پنج میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امسال هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال برای استان مازندران دریافت شده است، گفت: بخشی از این اعتبار برای حمایت از فعالیت‌های اشتغال‌زای گروه‌های همیار اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره مشوق‌های استخدام نیروی کار از جامعه هدف بهزیستی نیز گفت: در صورت به‌کارگیری افراد دارای معلولیت و دیگر گروه‌های هدف، بخشی از دستمزد نیروی کار از سوی سازمان حمایت می‌شود. همچنین برای کارفرمایانی که ۲۰ نفر از این افراد را به‌کارگیری کنند، تسهیلات پنج میلیارد تومانی سرمایه در گردش با بهره ۴ درصد و پوشش بخشی از دستمزد پیش‌بینی شده است.

حسینی همچنین از آمادگی سازمان بهزیستی برای کمک به توسعه و تجهیز این مجموعه خبر داد و هدایت و تسهیل‌گری اشتغال را از رویکرد‌های اصلی این سازمان دانست.

گلخانه «یارا» با مساحت هفت هزار مترمربع و با مشارکت پنج نفر از بانوان سرپرست خانوار به سرپرستی خانم فلاح راه‌اندازی شده است. برای آغاز فعالیت این گروه، به ازای هر عضو ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شده و اعضا نیز پنج میلیارد تومان سرمایه اولیه تأمین کرده‌اند.

این گلخانه با کشت خیار و بادمجان، در هر سال دو دوره کشت دارد و به‌عنوان نمونه‌ای از فعالیت گروه‌های همیار بانوان سرپرست خانوار در مسیر اشتغال و توانمندسازی اقتصادی فعالیت می‌کند.