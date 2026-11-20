همزمان با سراسر کشور، آزمون صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال در حرفه‌های مهندسی معدن امروز در استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور معادن سازمان صمت هرمزگان گفت: در این آزمون، ۱۴۵ داوطلب از فارغ‌التحصیلان رشته‌های زمین‌شناسی، مهندسی معدن و نقشه‌برداری شرکت کردند.

ابراهیم سعدینی افزود: از مجموع ۱۴۵ داوطلب، ۱۱۶ نفر در رشته استخراج معدن، ۲۲ نفر در رشته اکتشاف و ۷ نفر نیز در رسته نقشه‌برداری هستند.

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وی گفت: این آزمون برای احراز صلاحیت فنی و ارتقای توانمندی‌های مهندسی اهمیت زیادی دارد.

معاون امور معادن سازمان صمت هرمزگان افزود: در حال حاضر استان هرمزگان ۲۱۰ مهندس معدن و زمین‌شناس دارای پروانه اشتغال است که این تعداد برای پوشش تمامی فعالیت‌های معدنی منطقه کافی نیست.