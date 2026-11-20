امام جمعه موقت شهرکرد گفت: حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه طی بیش از ۲۶۰ شب، از عوامل مهم پیروزی ایران در جنگ تحمیلی سوم بود و استمرار این حضور، دشمن را به عقب‌نشینی وادار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الااسلام همتیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد در مصلی امام خمینی (ره) این شهر با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه طی بیش از ۲۶۰ شب، این حضور را از عوامل مهم پیروزی ایران در جنگ تحمیلی سوم دانست و افزود: حضور مردم در میدان، جلوه‌ای از اقتدار و انسجام ملی است که توجه سران کشور‌های دیگر را نیز به خود جلب کرد.

وی اظهار داشت: استمرار حضور مردم، دشمن را به عقب‌نشینی وادار می‌کند و این حضور در عرصه‌های نظامی و فرهنگی نقش‌آفرینی می‌کند؛ از این رو، مردم باید تا تثبیت پیروزی، خروج دشمن از منطقه و برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در صحنه حضور داشته باشند.

امام جمعه موقت شهرکرد: در جنگ‌های تحمیلی اخیر، موازنه راهبردی به نفع ایران تغییر کرد و دشمن در حوزه پدافندی با ناکامی مواجه شد.

حجت الاسلام همتیان گفت: حضور و نقش‌آفرینی ایران در منطقه راهبردی تنگه هرمز، از دستاورد‌های مهم جنگ تحمیلی سوم به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تقویت جایگاه کشور در معادلات منطقه‌ای است.

وی افزود: تغییر موازنه راهبردی به نفع ایران، بیانگر شکست دشمن و جلوه‌ای از توان نظامی بومی کشور است؛ البته این به معنای پایان جنگ نیست، بلکه ایران پیروز شده و اکنون در مسیر تثبیت این پیروزی قرار دارد.

وی با اشاره به آغاز هفته بسیج افزود: شجره طیبه، مدرسه عشق، هدیه الهی، درخت تناور، غیرتی‌ترین نیرو‌های انقلاب، یادگار امام راحل، حلقه اتصال نظام و ملت و همچنین گنجینه پایان‌ناپذیر از مهم‌ترین تعابیر امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران درخصوص بسیج است.

امام جمعه موقت شهرکرد بسیج را محیطی مناسب برای حضور و تربیت نوجوانان و جوانان دانست و گفت: بسیج، به‌ویژه بسیج مردمی در مساجد، فضایی برای رشد، احساس امنیت و تقویت اعتمادبه‌نفس جوانان و نوجوانان است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

حجت الاسلام همتیان همچنین با اشاره به رحلت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی اظهار داشت: ایشان حدود ۹۰ سال به تدریس پرداختند و از ۲۰ سالگی درس‌های دشوار حوزه را تدریس می‌کردند؛ همچنین پس از آگاهی از مشکلات ناشنوایان در دریافت احکام، آموزش احکام به این گروه را در دستور کار قرار دادند.