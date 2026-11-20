امام جمعه رباط‌کریم، در خطبه‌های نماز جمعه، فرهنگ و تفکر بسیجی را عامل اصلی ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت بررسی تمامی ظرفیت‌ها پیش از اتخاذ تصمیم در حوزه قیمت بنزین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به شرایط حساس کشور و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر اهمیت و جایگاه راهبردی بسیج در عبور از شرایط کنونی تأکید و گفت : در شرایط خاص امروز که درگیر جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم، ارزش و اهمیت بسیج بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.

وی پیروزی ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی را حاصل فرهنگ و تفکر بسیجی دانست و افزود: مقاومت و ایستادگی شجاعانه ملت ایران و فرزندان دلاورشان در نیروهای مسلح، به برکت فرهنگ و تفکر بسیج شکل گرفته و عامل اصلی پیروزی ملت ایران و شکست آمریکا، همین روحیه و اندیشه بسیجی است .

خطیب جمعه رباط کریم در بخش دیگری با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین گفت : افزایش قیمت بنزین باید آخرین راهکار باشد، نه نخستین گزینه؛ بنابراین لازم است پیش از اتخاذ چنین تصمیم‌هایی، همه راهکارها و ظرفیت‌های موجود مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام ترابی همچنین با بیان اینکه کشور در میانه جنگی ترکیبی و تمام‌عیار قرار دارد افزود : در چنین شرایطی باید از اظهارنظرهای نسنجیده، شتاب‌زده، متناقض و شوک‌آور پرهیز کرد و با درک حساسیت شرایط، از هرگونه اقدامی که موجب سوءاستفاده دشمن و ایجاد التهاب در جامعه شود، اجتناب کرد.