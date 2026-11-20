تیم والیبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان در نخستین دیدار خود از هفته نخست لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر جمعه ۲۹ آبان با نتیجه سه بر صفر مقابل نفت امیدیه خوزستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاگردان سمیرا ایمانی در سالن باغ‌فردوس اصفهان در سه ست متوالی و با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۳ حریف خود را از پیش رو برداشتند.

این مسابقه در مجموع ۷۹ دقیقه به طول انجامید. سپاهان در این دیدار با ترکیب غزال بستان، الهه پورصالح، مهسا کدخدا، مهسا صابری، زهرا کریمی، هانیه محتشمی و محدثه مشتاقی به میدان رفت.

این پیروزی در حالی به دست آمد که سپاهان در آستانه فصل جدید تغییراتی در کادر فنی خود ایجاد کرده بود. سمیرا ایمانی، بازیکن و مربی پیشین تیم ملی که سابقه حضور در سپاهان را هم به عنوان بازیکن و هم مربی در کارنامه دارد، هدایت طلایی‌پوشان را بر عهده گرفته است.

ایمانی نخستین زن ایرانی است که به عنوان مربی در یک باشگاه اروپایی فعالیت کرده و همراه با تیم پورتو پرتغال به عنوان قهرمانی رسیده است.

فریبا صادقی، سرمربی سه فصل گذشته سپاهان نیز در جایگاه مدیر فنی تیم قرار گرفته است.

سپاهان پیش از آغاز این فصل نیز در بهمن ماه سال گذشته با قهرمانی در لیگ زنان آسیای مرکزی، نخستین مدال طلای باشگاهی تاریخ والیبال زنان ایران را به دست آورد و سهمیه حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶ را نیز کسب کرد.

رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان ایران در فصل ۱۴۰۵ با حضور ۱۲ تیم و در قالب دو گروه مقدماتی برگزار می‌شود. سپاهان در گروه دوم با تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان، صنعت اوج گلپایگان، مهرگان فارس، بندر عامری بوشهر، مس رفسنجان و نفت امیدیه خوزستان همگروه است. سپاهان با این برد، گام نخست را محکم برداشت و اکنون چشم به ادامه مسیر دارد.