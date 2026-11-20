حدود ۱۰۰ نفر از نوجوانان تا بزرگسالان در بیستمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در دهلران، توانمندی‌های قرآنی خود را مورد سنجش قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فاطمه جام‌سحر» مدیر مؤسسه قرآن و عترت طا‌ها دهلران و برگزارکننده این رقابت گفت: این آزمون به‌صورت کتبی برگزار شد و بانوان بی‌سواد نیز با روش‌های متناسب با شرایط خود در آن شرکت کردند.

وی هدف از برگزاری این آزمون را سنجش میزان تسلط شرکت‌کنندگان بر محفوظات و مفاهیم قرآن کریم عنوان کرد و افزود: شرکت‌کنندگان در رده‌های سنی مختلف، از نوجوان تا بزرگسال، در این رویداد قرآنی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام «مهدی خزائی» امام جمعه دهلران نیز با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی گفت: این آزمون فرصتی برای ارزیابی دانش و محفوظات قرآنی، شناسایی استعداد‌ها و ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر آموزش و حفظ قرآن کریم است.

وی حضور نسل‌های مختلف در این رقابت را نشانه ظرفیت مناسب شهرستان برای توسعه فعالیت‌های قرآنی دانست و بر ضرورت حمایت از برنامه‌های قرآنی و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر خانواده‌ها تأکید کرد.

برگزارکنندگان این رویداد نیز تقویت انگیزه قرآن‌آموزان، شناسایی توانمندی حافظان و استمرار فعالیت‌های آموزشی را از اهداف برگزاری آن عنوان کردند.