برنامه‌های ورزش صبحگاهی ویژه بانوان در حدود ۱۵ بوستان کرج و تعدادی از فرهنگسراهای شهرداری اجرا می‌شود؛ ظرفیتی که با هدف افزایش دسترسی بانوان به فعالیت‌های ورزشی و ترویج تحرک و نشاط اجتماعی در محلات شهر فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، رئیس اداره جوانان و بانوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج با اعلام این خبر در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان گفت: توسعه فعالیت‌های ورزشی بانوان با بهره‌گیری از ظرفیت بوستان‌ها، فرهنگسراها و سالن‌های ورزشی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

فشی با اشاره به برگزاری برنامه‌های ورزش صبحگاهی در حدود ۲۳ بوستان شهر افزود: بخشی از این برنامه‌ها به‌طور اختصاصی برای بانوان در نظر گرفته شده و در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۱۶ بوستان با حضور مربیان خانم، میزبان فعالیت‌های ورزشی بانوان هستند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ورزشی در بوستان‌ها در فضاهای روباز برگزار می‌شود، اظهار کرد: بانوان همچنین می‌توانند از برنامه‌های ورزشی فرهنگسراها در محیط‌های سرپوشیده استفاده کنند.

رئیس اداره جوانان و بانوان سازمان فرهنگی شهرداری کرج با اشاره به محدودیت‌های این سازمان در توسعه زیرساخت‌های ورزشی تصریح کرد: مسئولیت اصلی مدیریت و توسعه ورزش در استان بر عهده اداره کل ورزش و جوانان است، اما شهرداری کرج نیز متناسب با ظرفیت‌های موجود، از اجرای برنامه‌های ورزشی حمایت می‌کند.

فشی ادامه داد: تعدادی از سالن‌های ورزشی شهرداری در اختیار پیمانکاران قرار دارد، با این حال در زمان‌های آزاد، امکان استفاده از این فضاها برای گروه‌های متقاضی فراهم می‌شود. همچنین بخشی از ساعات صبح سالن‌ها به‌صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی درباره نحوه توزیع امکانات ورزشی در محلات و فاصله دسترسی شهروندان به این خدمات نیز گفت: در حال حاضر شاخص مشخصی برای تعیین شعاع دسترسی محلات به امکانات ورزشی بانوان تعریف نشده و استفاده از ظرفیت‌های موجود بر اساس موقعیت بوستان‌ها و سالن‌های ورزشی انجام می‌شود.

فشی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش مشارکت بانوان در مدیریت شهری را ضروری دانست و گفت: توجه به دیدگاه بانوان و محوریت خانواده در تصمیم‌گیری‌های شهری می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازهای شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵ هزار نفر در مجموعه شهرداری کرج افزود: با وجود این ظرفیت نیروی انسانی، سهم بانوان در جایگاه‌های سازمانی و مدیریتی همچنان محدود است و تقویت حضور آنان در سطوح مدیریتی می‌تواند زمینه توجه مؤثرتر به مسائل و نیازهای بانوان را فراهم کند.