متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیج، زاییده تفکر بلند و دوراندیشانه معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و تجلی روحیه ایمان، ایثار، آزادگی و عزت‌طلبی ملت ایران است؛ نهادی برخاسته از بطن مردم که در طول سالیان متمادی، با تکیه بر ایمان، بصیرت و روحیه جهادی، همواره در مسیر دفاع از ارزش‌ها، استقلال و سربلندی میهن اسلامی گام برداشته است.

بسیج، نشان حریت و آزادگی در جهان امروز و الگویی الهام‌بخش برای ملت‌ها و آزادگان جهان است. بی‌تردید، منش و رفتار بسیجی، مبتنی بر خودباوری، استقلال‌طلبی، مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه‌گری و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری، راهی روشن برای رهایی ملت‌ها از یوغ استعمار و استکبار به شمار می‌رود.

امروز تفکر بسیجی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، به الگویی برای آزادگان جهان تبدیل شده و فرهنگ مقاومت، عزت و استقلال‌خواهی را در میان ملت‌های آزاده گسترش داده است. این تفکر ارزشمند، با تکیه بر معنویت، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه در میدان‌های خدمت، همچنان سرمایه‌ای عظیم برای حفظ اقتدار و امنیت کشور محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و امام شهید انقلاب و شهدای والامقام بسیجی، فرارسیدن هفته بسیج را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بسیجیان غیور، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و آحاد ملت شریف ایران، به‌ویژه مردم ولایتمدار استان لرستان، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امید است در پرتو فرهنگ غنی بسیج و با استمرار روحیه ایثار، اخلاص و خدمت صادقانه، شاهد عزت، اقتدار، پیشرفت و سربلندی روزافزون ایران اسلامی باشیم.