وزیر ارتباطات کشورمان در ادامه دیدار با همتای ارمنستانی خود گفت: ما زیرساخت‌های خوبی در برابر حملات سایبری داریم و آماده‌ایم این تجارب را در اختیار کشور ارمنستان قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات کشورمان در دیدار با داوید تادئوسیان وزیر فناوری ارمنستان با محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم اسرائیل و امریکای جنایتکار اعلام کرد: متاسفانه هموطنان ما در این حملات کشته شدند و از هوش مصنوعی در این حملات علیه ایران استفاده شد .کشور‌های منطقه و همسایه باید درقبال این حملات آگاه شوند .

وی گفت: هیچ جای دنیا، تجربه ما را در برابر این حملات ندارد، لذا ما از طرف دولت و ملت ایران حاضریم تجارب خود را در اختیار دولت و ملت ارمنستان قرار دهیم.

وزیر ارتباطات کشورمان افزود: ما از این شرایط با موفقیت عبور خواهیم کرد و حمایت‌های کشور دوست خود، ارمنستان را فراموش نمی‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته با هدف توسعه همکاری‌های فناورانه و حضور در نمایشگاه بین‌المللی دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶، به ایروان سفر کرد.

سفر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه پیگیری‌های برنامه راهبردی «دیپلماسی فناوری» و بنا به دعوت رسمی داویت تادِئوسیان، وزیر صنعت فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی جمهوری ارمنستان انجام شده است.

در جریان این سفر، وزیر ارتباطات علاوه بر حضور در نمایشگاه دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶، دیدار‌ها و رایزنی‌هایی با همتایان و مقام‌های کشور‌های شرکت‌کننده خواهد داشت و زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را بررسی می‌کند.