به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسیر یاسوج به سی‌سخت به طول ۳۵ کیلومتر از جمله این طرح‌ها بود که مورد بازدید قرار گرفت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه تونل شماره ۲ سی‌سخت در این محور تا قبل از شروع بکار دولت چهاردهم کمتر از ۴۰ درصد بود گفت: این پروژه از تصمیمات سفر رئیس جمهور است و از این محل این سفر برای اجرای آن هزینه می‌شود.

نماینده شهرستان‌های بویراحمد دنا و مارگون هم گفت: یکی از پروژه‌های مهم که مورد بازدید قرار گرفت طرح ساماندهی ورودی شهر پاتاوه بود که با هدف تعریض، باندسازی و اصلاح بلوار میانی ورودی شهر اجرا می‌شود.

بهرامی افزود: این پروژه حدود دو ماه پیش و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهر پاتاوه کلنگ‌زنی شد و با پیگیری مسئولان، عملیات اجرایی آن از روز بعد آغاز شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در جریان بازدید، این طرح اکنون بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

تکمیل این پروژه می‌تواند در بهبود وضعیت ترافیکی، افزایش ایمنی تردد و ارتقای سیمای ورودی شهر پاتاوه مؤثر باشد.

نماینده شهرستان‌های بویراحمد دنا ومارگون با بیان اینکه مدرسه ۱۲ کلاسه شهر پاتاوه از دیگر پروژه‌های مورد بازدید بود گفت: طرحی که در دهه فجر سال ۱۴۰۳ کلنگ‌زنی شد و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان، اکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد رسیده است.

این پروژه از زمان آغاز عملیات اجرایی تاکنون بدون وقفه و تعطیلی در حال اجرا بوده و در مقایسه با سایر پروژه‌های ۱۲ کلاسه استان، از پیشرفت قابل‌توجهی برخوردار است

رسولی فرماندار دنا هم گفت: علی رغم قرار داشتن کشور در شرایط خاص و حساس جنگی طی دو سال گذشته، تمامی پروژه ها‌ی شهرستان به خصوص پروژه‌های بزرگ، بدون یک روز وقفه در حال کار و فعالیت هستند.