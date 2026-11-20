تیم‌های ملی کومیته تیمی مردان و کاتای تیمی بانوان ایران با برتری مقابل حریفان خود، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی دومین دوره رقابت‌های جام جهانی کاراته چین را کسب کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره رقابت‌های جام جهانی کاراته از جمعه ۲۹ آبان‌ در شهر هانگژو چین آغاز شد و در نخستین روز این پیکارها، دو نماینده تیمی ایران به مصاف رقبای خود رفتند و با کسب پیروزی‌های ارزشمند، راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.

در بخش کاتای تیمی بانوان، تیم ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب‌السادات حسینی و زهرا رضایی، ابتدا با نتیجه ۷ بر صفر از سد نیوزیلند گذشت و در دومین دیدار نیز با همین نتیجه چین‌تایپه را شکست داد. نمایندگان کشورمان در ادامه ۶ بر یک ترکیه را مغلوب کردند، اما در چهارمین دیدار با نتیجه ۷ بر صفر برابر ایتالیا شکست خوردند تا با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه، راهی مرحله حذفی شوند. تیم ایران در این مرحله نیز با نتیجه ۴ بر ۳ پرتغال را شکست داد و به نیمه‌نهایی صعود کرد.

در بخش کومیته تیمی مردان نیز تیم ایران ابتدا با نتیجه ۳ بر ۲ استرالیا را شکست داد و در ادامه ۳ بر یک از سد چین گذشت. ملی‌پوشان کشورمان در سومین دیدار خود ۳ بر صفر الجزایر را مغلوب کردند و در آخرین مبارزه مرحله گروهی نیز با نتیجه ۵ بر صفر برابر مونته‌نگرو به برتری رسیدند تا با کسب عنوان نخست گروه، راهی مرحله حذفی شوند.

تیم ایران در این مرحله نیز با نتیجه ۳ بر یک ایتالیا را شکست داد و به جمع چهار تیم برتر رقابت‌ها راه یافت. ملی‌پوشان کشورمان برای صعود به فینال باید به مصاف تیم ترکیه بروند.

در ادامه این رقابت‌ها، شنبه ۳۰ آبان‌ تیم کومیته تیمی بانوان ایران به روی تاتامی خواهد رفت. از ساعت ۸:۳۰ به وقت ایران به روی تاتامی خواهند رفت.

همچنین مبارزه نیمه نهایی کاتای تیمی بانوان ساعت ۱۲ و مسابقه نیمه نهایی کومیته تیمی مردان از ساعت ۱۲:۱۰ برگزار خواهد شد.