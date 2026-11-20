مردم اسفرورین در مراسمی، پرچم جمهوری اسلامی ایران را که مزین به دست‌نوشته و امضای رهبر معظم انقلاب است، با شور و احساس تحویل گرفتند.

پرچم امضاشده رهبر انقلاب به مردم اسفرورین سپرده شد

پرچم امضاشده رهبر انقلاب به مردم اسفرورین سپرده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، این پرچم برای اهالی اسفرورین فراتر از یک یادگار، نمادی از پیوند با رهبری و آرمان‌های انقلاب اسلامی و نشانه‌ای از ایستادگی و اقتدار ملی است.

حاضران در این مراسم نیز با ابراز خرسندی از دریافت این یادگار ارزشمند، بر تداوم همراهی و پشتیبانی خود از انقلاب اسلامی و رهبری تأکید کردند.

آنان این پرچم را نماد وفاداری به ولایت و امانتی برای پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی دانستند.