به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اعلام کرد:این روند افزایش دما به‌صورت تدریجی تا اواسط هفته پیش رو ادامه دارد.

به گفته وی، زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۲۸ درجه و پادنا علیای سمیرم با کمینه دمای سه درجه بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

کارشناس مسئول پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۲ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا شنبه به هشت درجه بالای صفر می‌رسد.

معتمدی در ادامه به وضعیت جوی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز با عبور موجی از سطح استان، در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا گاهی شدید و در برخی مناطق غربی و شمال‌غربی تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از فردا تا اواسط هفته آینده در شهر اصفهان، نواحی مرکزی و صنعتی، پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.