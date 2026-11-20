امام جمعه خوی گفت: اقتدار ترکیبی ایران مبتنی بر قدرت سخت در حوزه موشکی و دفاعی، موقعیت راهبردی جغرافیایی و تسلط بر تنگه هرمز و قدرت اجتماعی با محوریت پیوند عمیق ملت و نظام، مؤلفه‌های بازدارنده‌ای هستند که معادلات دشمن را بر هم زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خطیب جمعه خوی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای جنگ‌افروزی، مؤلفه‌های قدرت سخت، ژئواکونومیک و اجتماعی ایران را مظهر بازدارندگی ملی دانست و بر هوشیاری در برابر فتنه‌ها و حضور هوشمندانه مردم در صحنه تأکید کرد.

آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان خوی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان و دلدادگان به ائمه اطهار علیهم‌السلام در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) و به امامت حجت‌الاسلام قاسم‌خانی برگزار شد.

خطیب جمعه خوی در خطبه‌های این هفته، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، یاد و خاطره عالم ربانی و مرجع تقلید عالی‌قدر، مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی را گرامی داشت و از خدمات ارزشمند ایشان به فقه جعفری و نشر معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام تجلیل کرد. وی همچنین با تسلیت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، این بانوی بزرگوار را الگوی درخشان بصیرت، ایثار، وفاداری و ولایت‌مداری خواند.

حجج‌الاسلام قاسم‌خانی در ادامه با گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج، این شجره طیبه را بازوی توانمند نظام و کانون جوشان مقاومت در برابر استکبار جهانی دانست و افزود تفکر و روحیه بسیجی در تمام عرصه‌های دفاعی، امنیتی، سازندگی و مقابله با توطئه‌های نرم دشمنان کارآمدی خود را به اثبات رسانده است.

امام جمعه خوی در تحلیل جامع تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به ابعاد سه‌گانه قدرت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: قدرت سخت جمهوری اسلامی در حوزه موشکی و دفاعی، قدرت ژئواکونومیک با تکیه بر تسلط بر شریان‌های حیاتی از جمله تنگه هرمز، و قدرت اجتماعی با محوریت پیوند عمیق ملت و نظام، مؤلفه‌های بازدارنده‌ای هستند که معادلات دشمن را بر هم زده‌اند.

خطیب جمعه خوی با افشای تلاش‌های رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو برای تحریک دولت آمریکا به جنگ‌افروزی علیه ایران، تصریح کرد: دشمنان امروز با استفاده از جنگ شناختی، تحریک ناآرامی‌های داخلی و تحمیل فشار‌های اقتصادی به دنبال تضعیف اراده ملت ایران هستند، اما به لطف الهی این توطئه‌ها راه به جایی نخواهد برد.

وی با تفکیک میان مطالبات و اعتراضات بحق مردمی با پروژه‌های آشوب‌آفرین دشمنان، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، بصیرت عمومی و حضور آگاهانه مردم در میادین دفاع از ارزش‌ها تأکید کرد و یادآور شد تا زمانی که تفکر بسیج و مقاومت در جامعه زنده است، هیچ گزندی به انقلاب اسلامی نخواهد رسید.