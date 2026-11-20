امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود اشاره کردند.

**خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بندرعباس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سیدمحدصالح مهجور، خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به اهمیت تربیت فرزندان گفت: در کنار تربیت دنیوی باید تربیت معنوی را مدنظر قرار دهیم تا انسان‌های کاملی در جامعه تربیت شوند.

** خطبه‌های نماز جمعه میناب

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب با اشاره به هفته بسیج گفت: کسی که تفکر بسیجی دارد نسبت به سرنوشت جامعه احساس مسئولیت می‌کند و در برابر دشمنان شجاع و در برابر مشکلات مقاوم است.

** خطبه‌های نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام والمسلمین کیخا امام جمعه بندرلنگه با اشاره به اینکه بسیجی بودن شغل نیست بلکه تفکر و روحیه‌ای است که در میدان‌های مختلف انقلاب، خودش را نشان داده است.

** خطبه‌های نماز جمعه رودان

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با اشاره به برخی تصمیم‌های اقتصادی دولت در حوزه بنزین، آرد و نان گفت: دولت باید پیش از اجرای طرح‌ها با مردم گفت‌و‌گو کند، مشکلات را در نظر بگیرد و از شتاب‌زدگی در اجرای برنامه‌ها بپرهیزد.

** خطبه‌های نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حمید بارانی؛ امام جمعه موقت بستک با گرامیداشت هفته بسیج گفت: امروز وجود بسیجی‌ها موجب شده که دشمن جرأت حمله به ایران را نداشته باشد.

** خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بستک

سید سلیمان حسینی؛ امام جمعه اهل سنت بستک، درمان را یکی از ضرورت‌های زندگی مردم دانست و از پیگیری‌های نماینده غرب هرمزگان برای تأمین دستگاه MRI بیمارستان فارابی بستک قدردانی کرد.

** خطبه‌های نماز جمعه حاجی آباد

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی درُی امام جمعه حاجی‌آباد، با تبریک هفته بسیج و اشاره به نقش مهم بسیجیان در حفظ امنیت و آرامش کشور گفت: حضور و فداکاری بسیجیان موجب حفاظت از مردم و کشور در برابر تهدید‌های دشمن می‌شود.

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** خطبه‌های نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه جاسک نسبت به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه هشدار داد و گفت: هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، هزینه‌های سنگینی برای آمریکا و متحدانش دارد.

** خطبه‌های نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: مسئولان پیگیر حل مشکلات مردم باشند، اما باید مراقب باشیم که با زیاده روی در برجسته سازی مشکلات، دشمن را شاد نکنیم.

** خطبه‌های نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام سید عیسی موسوی امام جمعه موقت پارسیان، با اشاره به شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا، گفت: حفظ انسجام ملی و مقاومت در برابر فشار‌های دشمن، توطئه‌های آنان را خنثی می‌کند.

**خطبه‌های نماز جمعه سیریک

حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با اشاره به هفته‌ی بسیج گفت: آنچه تا امروز تاب آوری و استکبار ستیزی مردم را در نبرد با دشمن بالا برده است، گفتمان و روحیه بسیجی است.

** خطبه‌های نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: مسئولان معیشت مردم را جدی بگیرید و بدانند بنزین و آرد دو کالای راهبردی در سبد معیشت خانوار است.

** خطبه‌های نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجاتی‌زاده، امام جمعه جزیره هرمز، با انتقاد از ناکافی بودن سهمیه سوخت اختصاص‌یافته، خواستار ورود استاندار هرمزگان به موضوع تخصیص سوخت به صیادان و فعالان دریامحور شد.

** خطبه‌های نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشت‌بندی گفت: کشوری که پشتوانه مردمی دارد در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمن کمتر آسیب می‌بیند.