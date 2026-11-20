به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام نورعلی دیلم، مدیر مرکز اسلامی استان با اعلام سفر علمی و تبلیغی جمعی از علمای اهل‌سنت گلستان به شهر مقدس قم گفت: تبادل تجربیات علمی و پژوهشی، آشنایی با ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و میراث ارزشمند علمی و فرهنگی جهان اسلام و بهره‌مندی از توانمندی‌های مراکز علمی و حوزوی، از مهم‌ترین اهداف این سفر علمی است.

/////////

بیست و سومین یادواره ۱۳ شهید روستای دنگلان شهرستان کردکوی برگزار شد.

///////

در مراسمی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی طرح هزارخوانی تاریخ سیستان و جرجان در گنبدکاووس رونمایی شد.

////////////////

از فعالان جمعه‌بازار کتاب پارک شهر گرگان قدردانی شد.