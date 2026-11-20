جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اسناد و اعترافات مقامات آمریکایی، از استفاده دشمن از موشک‌های حاوی گلوله‌های ساچمه‌ای در مناطق مسکونی و مدارس لامرد خبر داد و بر ضرورت ثبت این جنایات علیه مردم ایران برای جلوگیری از تحریف تاریخ تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر ضرورت ثبت دقیق جنایات آمریکا علیه ملت ایران، استفاده از اعترافات مقامات و رسانه‌های خارجی در اسناد جنگ تحمیلی دوم و سوم را خواستار شد.

سردار قریشی در جریان بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در جمع‌آوری اسناد و مدارک مرتبط با دفاع مقدس، اظهار داشت: امام شهیدمان بار‌ها تأکید فرمودند که حفظ آثار دفاع مقدس و به‌ویژه ذکر فضایل شهدا از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و به‌عنوان یک ثروت ارزشمند و اندوخته بی‌نظیر برای نسل‌های بعدی محسوب می‌شود تا به ادامه مسیر مقاومت و پیروزی کمک کند و روایت صحیحی از جنایت‌های دشمن آمریکایی صهیونی علیه ملت ایران داشته باشیم.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: امروز با برخورداری از اسنادی که بیانگر حملات ددمنشانه و جنایتکارانه آمریکا به مناطق مسکونی، مراکز آموزشی مانند مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی، مراکز علمی و پژوهشی مانند دانشگاه‌های صنعتی شریف و علم و صنعت، و مراکز ورزشی است، برای آینده ما بسیار ارزشمند خواهد بود.

سردار قریشی گفت: حتماً گزارش‌های تهیه‌شده باید ویژگی‌هایی داشته باشد؛ اینکه از اعترافات و گفته‌های دشمنان آمریکایی صهیونی و دیگر گزارشگران خارجی استفاده شود، چرا که ممکن است در آینده این جنایت‌ها تکذیب یا تحریف شود و یکی از اقدامات ارزشمند شما جلوگیری از همین تحریف است که همواره امام شهیدمان بر آن تأکید داشتند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از این تحریف‌های دشمن آمریکایی تصریح کرد: مثلاً در بمباران مدرسه میناب گاهی دشمن مدعی می‌شد که محل اصابت موشک، مقر نظامی بوده، ولی بعد دیدیم خبرنگار آمریکایی از وزیر جنگ آمریکا توضیح خواست و گفت که من الان در مدرسه میناب هستم و مشاهداتم حاکی از آن است که اینجا مدرسه بوده است. همچنین در بمباران لامرد، اعتراف فرمانده جنایتکار سنتکام وجود دارد که گفتند برای اولین بار از موشک جدید استفاده و آن را آزمایش کردیم.

سردار قریشی خاطرنشان کرد: تصاویر موجود نشان می‌دهد در آن مناطق از موشک‌هایی استفاده شده که فقط علیه نفرات و حتی غیرنظامیان کارایی دارد؛ چرا که چهار موشک شلیک‌شده توسط آمریکایی‌ها حاوی ۷۲۰ هزار ترکش و گلوله‌های ساچمه‌ای بود که در ارتفاع ۴۰ متری مناطق مسکونی منفجر شد و تعداد زیادی از نوجوانان، جوانان و زنان را که در حال ورزش در سالن ورزشی، زمین چمن و کوچه و خیابان بودند، به شهادت رساند. این سلاح‌ها اصلاً برای مناطق نظامی کارایی ندارند، چرا که با یک پوشش طبیعی یک سنگر می‌توان در برابر آنها حفاظت کرد، اما برای مردم عادی و کودکان در کوچه و خیابان مرگ قطعی به دنبال دارد.

وی در پایان با درخواست برای حفظ آثار جنایات آمریکایی‌ها گفت: استدعا دارم تلاش شود مناطقی مانند لامرد که آثار گلوله‌های ساچمه‌ای بر منازل مسکونی، مدارس، سالن‌های ورزشی و کوچه و خیابان وجود دارد، به‌عنوان آثار جنایت دشمن حفظ شود.