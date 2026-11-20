اعزام کارشناسان فوریتهای پزشکی از خنداب و میلاجرد؛
مسمومیت چهار نفر با گاز مونوکسیدکربن در روستای غینرجه خنداب
تنفس گاز مونوکسیدکربن در روستای غینرجه خنداب استان مرکزی چهار مصدوم را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ساعت ۱۵:۰۷ امروز، گزارشی مبنی بر مسمومیت چهار نفر با گاز مونوکسیدکربن (CO) در روستای غینرجه از توابع شهرستان خنداب به سامانه اورژانس اعلام شد.
بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس خنداب و میلاجرد به محل حادثه اعزام شدند. کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، هر چهار مصدوم را برای ادامه درمان به بیمارستان مهر خنداب منتقل کردند.
مونوکسیدکربن گازی بیرنگ و بیبو است که استنشاق آن میتواند بدون هیچگونه هشدار اولیه، موجب مسمومیت شدید و حتی مرگ شود. بررسی سلامت وسایل گرمایشی، اطمینان از نصب صحیح دودکشها و تأمین تهویه مناسب محیط، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از حوادث ناشی از این گاز خطرناک است.
با رعایت نکات ایمنی، از وقوع حوادث تلخ و قابل پیشگیری جلوگیری کنیم.