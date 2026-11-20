به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ساعت ۱۵:۰۷ امروز، گزارشی مبنی بر مسمومیت چهار نفر با گاز مونوکسیدکربن (CO) در روستای غینرجه از توابع شهرستان خنداب به سامانه اورژانس اعلام شد.

بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس خنداب و میلاجرد به محل حادثه اعزام شدند. کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، هر چهار مصدوم را برای ادامه درمان به بیمارستان مهر خنداب منتقل کردند.

مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که استنشاق آن می‌تواند بدون هیچ‌گونه هشدار اولیه، موجب مسمومیت شدید و حتی مرگ شود. بررسی سلامت وسایل گرمایشی، اطمینان از نصب صحیح دودکش‌ها و تأمین تهویه مناسب محیط، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از حوادث ناشی از این گاز خطرناک است.

با رعایت نکات ایمنی، از وقوع حوادث تلخ و قابل پیشگیری جلوگیری کنیم.