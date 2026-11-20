هفته نخست لیگ برتر والیبال بانوان
تیمهای کاراگستر شبستر، ماجان مازندران، استقلال تهران، فولاد مبارکه سپاهان، شاهین بندرعامری بوشهر و ذوب آهن اصفهان در هفته نخست لیگ برتر والیبال بانوان، حریفان خود را شکست دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان کشور در سال ۱۴۰۵ با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی شروع شد تا تیمهای شرکت کننده از هفته نخست برای کسب امتیاز و قرار گرفتن در مسیر صعود به مراحل بالاتر رقابت خود را آغاز کنند.
تیمهای کاراگستر شبستر، ماجان مازندران، استقلال تهران، فولاد مبارکه سپاهان، شاهین بندرعامری بوشهر و ذوب آهن اصفهان در دیدارهای هفته نخست موفق به شکست حریفان خود شدند.
نتایج کامل به شرح زیر است:
گروه اول:
ماجان مازندران ۳ – کلینیک فیتمو گلستان یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۱)
ستارگان جوان بابل یک – استقلال تهران ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۲۵)
کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی ۳ – نامآوران تلنت خراسان رضوی یک (۲۳ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۳)
گروه دوم:
فولاد مبارکه سپاهان ۳ – نفت امیدیه خوزستان صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۳)
پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر – ذوبآهن اصفهان ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)
مهرگان فارس صفر – بندرعامری بوشهر ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)