لیگ برتر والیبال بانوان؛ پیروزی آبیپوشان پایتخت در بازی خارج از خانه
لیگ برتر والیبال بانوان کشورمان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی از امروز آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران از امروز، جمعه (۲۹ آبان) با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شد.
تیم استقلال تهران در نخستین دیدار خود در لیگ برتر والیبال زنان موفق به شکست سه بر یک میزبان بابل شد.
تیمهای ستارگان جوان بابل و استقلال تهران در سالن سردار سجودی شهر بابل به مصاف یکدیگر رفتند.
آبی پوشان پایتخت در این دیدار با هدایت نیلوفر حجتی سه بر یک و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۶، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند تا در نخستین گام لیگ برتر والیبال زنان ایران سال ۱۴۰۵ فاتح میدان باشند.
پیروزی فولادیهای اصفهان
تیم فولاد مبارکه سپاهان در نخستین دیدار هفته نخست لیگ برتر زنان موفق به شکست سه بر صفر نفت امیدیه شد تا این رقابتها به صورت رسمی آغاز شود.
تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و نفت امیدیه خوزستان در سالن باغ فردوس شهر اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند.
شاگردان سمیرا ایمانی سرمربی سپاهان در این مسابقه سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۳ حریف خود را در دیدار خانگی شکست دادند تا با یک برد، سه امتیاز برای خود در جدول ثبت کنند.
کاراگستر شبستر با شکست نماینده خراسان شروع کرد
تیم کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی، لیگ برتر زنان را با شکست سه بر یک نام آوران تلنت خراسان رضوی شروع کرد.
تیمهای کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی و نامآوران تلنت خراسان رضوی در سالن شهدای دیزج خلیل شهر شبستر به مصاف یکدیگر رفتند.
تیم میزبان در ست اول این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ مغلوب نام آوران شد، اما در سه ست بعدی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۱ میهمان خود را شکست داد تا این تیم را به پیروزی سه بر یک بدرقه کند.
پرواز شاهینها در آسمان شیراز
تیم شاهین بندرعامری در نخستین دیدار خود در لیگ برتر زنان موفق به شکست سه بر صفر مهرگان فارس در خانه حریف شد.
تیمهای مهرگان فارس و شاهین بندرعامری بوشهر در سالن سردار سلیمانی شهر شیراز به مصاف یکدیگر رفتند.
تیم شاهین بندرعامری در این دیدار خارج از خانه سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا یک برد و سه امتیاز ارزشمند از سفر به شیراز به دست آورد.
دربی استانهای شمالی با پیروزی ماجان همراه شد
تیم ماجان مازندران در هفته نخست لیگ برتر والیبال زنان موفق به شکست سه بر یک کلینیک فیتمو گلستان شد.
تیمهای ماجان مازندران و کلینیک فیتمو گلستان در سالن پیامبر اعظم (ص) شهر آمل به مصاف یکدیگر رفتند.
تیم ماجان میزبان این دیدار سه بر یک حریف خود را در ۱۰۶ دقیقه شکست داد تا به نخستین برد خود دست یابد.
نماینده گلستان در ست دوم ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید، اما در ستهای اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۳ نتیجه را واگذار کرد تا اولین شکست فصل خود را تجربه کند.