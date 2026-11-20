کاراگستر شبستر با شکست نماینده خراسان شروع کرد

تیم کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی، لیگ برتر زنان را با شکست سه بر یک نام آوران تلنت خراسان رضوی شروع کرد.

تیم‌های کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی و نام‌آوران تلنت خراسان رضوی در سالن شهدای دیزج خلیل شهر شبستر به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم میزبان در ست اول این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ مغلوب نام آوران شد، اما در سه ست بعدی با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۱ میهمان خود را شکست داد تا این تیم را به پیروزی سه بر یک بدرقه کند.

پرواز شاهین‌ها در آسمان شیراز

تیم شاهین بندرعامری در نخستین دیدار خود در لیگ برتر زنان موفق به شکست سه بر صفر مهرگان فارس در خانه حریف شد.

تیم‌های مهرگان فارس و شاهین بندرعامری بوشهر در سالن سردار سلیمانی شهر شیراز به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم شاهین بندرعامری در این دیدار خارج از خانه سه بر صفر و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا یک برد و سه امتیاز ارزشمند از سفر به شیراز به دست آورد.