، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان کشور در سال ۱۴۰۵ با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی شروع شد تا تیم‌های شرکت کننده از هفته نخست برای کسب امتیاز و قرار گرفتن در مسیر صعود به مراحل بالاتر رقابت خود را آغاز کنند.

تیم‌های کاراگستر شبستر، ماجان مازندران، استقلال تهران، فولاد مبارکه سپاهان، شاهین بندرعامری بوشهر و ذوب آهن اصفهان در دیدار‌های هفته نخست موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج کامل به شرح زیر است:

گروه اول:

ماجان مازندران ۳ – کلینیک فیتمو گلستان یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۱)

ستارگان جوان بابل یک – استقلال تهران ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۲۵)

کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی ۳ – نام‌آوران تلنت خراسان رضوی یک (۲۳ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۳)

گروه دوم:

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – نفت امیدیه خوزستان صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۳)

پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر – ذوب‌آهن اصفهان ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

مهرگان فارس صفر – بندرعامری بوشهر ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)

جدول دو گروه لیگ برتر زنان در پایان هفته نخست به شکل زیر است که تیم‌های کاراگستر شبستان و شاهین بندر عامری در صدر جدول قرار گرفتند:

گروه اول:

کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی یک برد و سه امتیاز

ماجان مازندران یک برد و سه امتیاز

استقلال تهران یک برد و سه امتیاز

کلینیک فیتمو گلستان بدون برد و امتیاز

ستارگان جوان بابل بدون برد و امتیاز

نام آوران تلنت خراسان رضوی بدون برد و امتیاز

گروه دوم:

شاهین بندرعامری بوشهر یک برد و سه امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان یک برد و سه امتیاز

ذوب‌آهن اصفهان یک برد و سه امتیاز

پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و امتیاز

نفت امیدیه خوزستان بدون برد و امتیاز

مهرگان فارس بدون برد و امتیاز

هفته دوم لیگ برتر زنان جمعه ششم آذر با شش دیدار پیگیری خواهد شد.