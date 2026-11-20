به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه پلدشت گفت: بسیج نماد روحیه ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و حضور به‌موقع در میدان‌های خدمت و دفاع از کشور است.

حجت‌الاسلام رسول جمشیدی امام‌جمعه شهرستان پلدشت ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج بر جایگاه فرهنگ بسیجی در دفاع از کشور، تقویت وحدت ملی و نقش‌آفرینی مردم در صحنه‌های مختلف تأکید کرد.

وی با اشاره به شعار هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان»، بسیج را نماد روحیه ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و حضور به‌موقع در میدان‌های خدمت و دفاع از کشور دانست.

امام جمعه پلدشت با بیان اینکه فرهنگ بسیجی به حضور در یک مجموعه محدود نمی‌شود، افزود: روحیه بسیجی در خدمت به مردم، دفاع از منافع ملی، حفظ انسجام اجتماعی و تلاش برای پیشرفت کشور جلوه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت هفته بسیج، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های بسیج و تجلیل از تلاش افرادی دانست که در عرصه‌های مختلف برای خدمت به مردم و حفظ امنیت و اقتدار کشور فعالیت می‌کنند.

جمشیدی بر ضرورت ترویج روحیه ایثار، فداکاری و همدلی در جامعه تأکید کرد و نقش نسل جوان را در استمرار این فرهنگ مهم دانست.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها و اجتماعات مردمی، بر اهمیت مشارکت آگاهانه مردم در شرایط حساس کشور تأکید کرد.

جمشیدی حضور مردم را جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت ایران دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و تقویت روحیه امید در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، بر اهمیت آگاهی‌بخشی، تبیین واقعیت‌ها و مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای تأکید کرد.

امام‌جمعه پلدشت در ادامه، وحدت و انسجام مردم را از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار برشمرد و بر ضرورت تقویت همدلی میان مردم و مسئولان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه، خدمت‌رسانی، مشارکت در فعالیت‌های عمومی و توجه به نیاز‌های مردم را از جلوه‌های عملی فرهنگ بسیجی دانست.