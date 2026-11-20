خطیب جمعه موقت بیرجند گفت: برای عبور از جنگ اقتصادی، همراهی مردم و مسئولان لازم است و مردم با پرهیز از مصرف گرایی و تجمل گرایی و ترویج فرهنگ قناعت و صرفه‌جویی، پیروز این جنگ خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، خطیب جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند گفت: مسئولان نیز با ایجاد اقتصاد پویا، عدالت اجتماعی، فراهم کردن تسهیلات کارآفرینی وهمچنین هماهنگ کردن حقوق و دستمزد می‌توانند مشکلات اقتصادی را کاهش دهند.

حجت الاسلام شهریاری با تأکید بر اینکه اجرای سیاست‌هایی در حوزه نان و بنزین باید با تدبیر، دقت و در نظر گرفتن شرایط زندگی خانوار‌ها همراه باشد، افزود: این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن مقابله با قاچاق و حفظ منابع کشور، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد و روستاییان وارد نشود.

خطیب جمعه موقت بیرجند با اشاره به جنگ روانی دشمن گفت: در مقابل این جنگ نیز باید با بیان دستاورد‌ها و توفیقات نظام اسلامی، امیدآفرینی را به جامعه القا کنیم.

به گفته وی در برابر جنگ فرهنگی نیز باید با ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، خود و جامعه را از توطئه‌های دشمن مصون داریم.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: برای بسیجیان، لفظ مقدس «بسیجی» بالاترین مدال افتخاری است که بر گردن دارند، چرا که به گفته قائد شهید امت، این عزیزان تمام وجود خود را وقف اسلام و انقلاب کرده‌اند.

حجت‌الاسلام شهریاری توکل، استقامت و فداکاری را سه شاخصه اساسی جبهه حق دانست.

وی با اشاره به پیروزی‌های نیرو‌های مسلح در جبهه‌های نظامی گفت: این به معنای تمام شدن جنگ نیست، چرا که جنگ علیه کشورمان یک جنگ اقتصادی، روانی و فرهنگی است که هر کدام خاکریز خود را می‌خواهد.