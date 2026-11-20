فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری، در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های گسترده شامل رزمایش شبانه، گروه‌های جهادی پزشکی و طرح‌های توسعه‌ای و محیط زیستی در جریان هفته بسیج خبر داد. ‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار افضلی با تجلیل از نقش بسیج در حفظ نظام و خدمت به مردم، جزئیات برنامه‌های این هفته را تشریح کرد. وی گفت: «برنامه‌های ما در این هفته ترکیبی از فعالیت‌های رزمایی، خدماتی و توسعه‌ای است که با هدف خدمت به مردم و تقویت آمادگی نیرو‌ها تدوین شده است.

وی در بخش برنامه‌های عملیاتی، از برگزاری رزمایش شبانه «سوم جان‌فدایان» در روز چهارشنبه ۴ آذرماه خبر داد و خاطرنشان کرد که این رزمایش در سطح خیابان‌ها و به صورت میدانی انجام خواهد شد.

‌سردار افضلی در ادامه با اشاره به اقدامات اجتماعی، افزود: «در جریان طرح‌های خدماتی این هفته، بیش از ۳۰ گروه جهادی شامل متخصصان پزشکی و دندان‌پزشکی به شهرستان‌های اردل، لردگان و بروجن اعزام می‌شوند تا خدمات درمانی خود را به دست مردم برسانند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های توسعه‌ای، از اجرای عملیاتی ۹۱ طرح در قالب برنامه‌های بسیج سازندگی و همچنین آغاز طرح‌های کاشت نهال برای محیط زیست خبر داد.

‌فرمانده سپاه استان در بخش یادبودها، با اشاره به جایگاه شهید سلیمانی، از برگزاری مراسم یادبود ایشان در روز پنجشنبه ۵ آذرماه در سطح استان خبر داد. وی در پایان تاکید کرد که تمامی این طرح‌ها در راستای تقویت بنیه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم استان چهارمحال و بختیاری سازمان‌دهی شده است