به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از شرکت نزدیک به ۸۰۰ نفر در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان خبر داد و گفت: این آزمون با استقبال قابل توجه نوجوانان و جوانان برگزار شد.

جعفر محمدی افزود: بیستمین دوره آزمون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با سراسر کشور در استان زنجان و تمامی شهرستان‌ها برگزار شد .

وی با اشاره به ازسرگیری برگزاری این آزمون پس از وقفه‌ای در فعالیت‌های مرتبط با آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امسال با تلاش همکاران در وزارتخانه، برگزاری آزمون‌های قرآن و عترت دوباره در دستور کار قرار گرفت و شاهد استقبال خوبی از این رویداد به‌ویژه از سوی نوجوانان و جوانان هستیم.

محمدی با بیان اینکه این آزمون در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود، ادامه داد: شرکت‌کنندگانی که موفق به کسب حدنصاب لازم شوند، گواهی دریافت خواهند کرد و علاوه بر آن به‌صورت نقدی نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به آموزش قرآن کریم به فرزندان خود، گفت: قرآن یکی از اصول و ارکان دین ماست و انس با قرآن می‌تواند در زندگی نوجوانان و جوانان نقش مؤثری داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که با آسیب‌های مختلف اجتماعی مواجه هستیم، آموزه‌های قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز بازدارندگی از گناه و حرکت به سمت زندگی سالم باشد.

وی با بیان اینکه آزمون قرآن و عترت قرار است به‌صورت سالانه برگزار شود، خاطرنشان کرد: افرادی که امسال فرصت شرکت در آزمون را نداشتند می‌توانند با آمادگی بیشتر در دوره‌های آینده حضور پیدا کنند.

محمدی از عوامل اجرایی، همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان به‌دلیل حمایت و همراهی در برگزاری این رویداد قرآنی قدردانی و ابراز امیدواری کرد: برگزاری این آزمون زمینه‌ساز خیر و برکت در جامعه باشد.