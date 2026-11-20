امام جمعه بخش چندار با تبیین شاخصه‌های تفکر بسیجی، اخلاص، دشمن‌شناسی، ولایتمداری و مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین ویژگی‌های این فرهنگ دانست و بر ضرورت حضور مؤثر بسیجیان در عرصه‌های خدمت‌رسانی و حل مشکلات مردم تأکید کرد.

امام جمعه چندار: اخلاص، بصیرت و ولایتمداری، ارکان تفکر بسیجی است

امام جمعه چندار: اخلاص، بصیرت و ولایتمداری، ارکان تفکر بسیجی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر افتخاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش چندار، با گرامیداشت هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج صرفاً یک تشکیلات نیست، بلکه تفکری برخاسته از آموزه‌های دینی و فرهنگ اسلامی است که بر پایه ایمان، اخلاص و عمل مسئولانه شکل گرفته است.

وی با برشمردن شاخصه‌های اصلی این تفکر افزود: نخستین ویژگی فرد بسیجی، اخلاص در عمل است؛ به این معنا که فعالیت‌ها باید با انگیزه الهی و به دور از جلب توجه دیگران انجام شود تا از ارزش حقیقی و معنوی برخوردار باشد.

امام جمعه بخش چندار، بصیرت و شناخت جبهه حق و باطل را از دیگر ارکان تفکر بسیجی دانست و گفت: انسان برخوردار از تقوا باید قدرت تشخیص درست از نادرست را داشته باشد و با شناخت اهداف و روش‌های دشمن، در مسیر صحیح حرکت کند.

حجت‌الاسلام افتخاری، ولایتمداری، صبر و استقامت را نیز از الزامات این مسیر برشمرد و تصریح کرد: بسیجی باید نسبت به رهنمودها و دغدغه‌های رهبری آگاه و در عمل پایبند باشد. حرکت در مسیر دین با دشواری‌هایی همراه است و عبور از این موانع، نیازمند صبر، پایداری و توکل به خداوند است.

وی مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مردم‌داری، تواضع و توجه به مشکلات جامعه را از دیگر ویژگی‌های بسیجیان عنوان کرد و افزود: حضور نیروهای بسیجی در دوران دفاع مقدس، دفاع از حرم و حوادث طبیعی نشان داده است که این مجموعه همواره در زمان نیاز مردم، در میدان خدمت و کمک‌رسانی حضور داشته است.

خطیب جمعه چندار با اشاره به جایگاه بسیج در نگاه رهبر شهید انقلاب، این نهاد را از سرمایه‌های ارزشمند ملت ایران دانست و بر ضرورت استمرار نقش‌آفرینی آن در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

امام جمعه بخش چندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، ادب و ارادت به خاندان اهل‌بیت(ع) را از برجسته‌ترین ویژگی‌های این بانوی بزرگ اسلام دانست و اظهار کرد: حضرت ام‌البنین(س) این فرهنگ را به فرزندان خود منتقل کرد و فرزندان ایشان، به‌ویژه حضرت ابوالفضل العباس(ع)، در واقعه کربلا نمونه‌ای ماندگار از وفاداری و ادب در برابر امام حسین(ع) بودند.

وی با اشاره به نام‌گذاری این مناسبت به‌عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا افزود: امنیت، عزت و سربلندی امروز جامعه اسلامی مرهون فداکاری شهدا و صبر و ایثار خانواده‌های آنان است و تکریم این خانواده‌ها باید همواره مورد توجه جامعه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام افتخاری همچنین با تسلیت درگذشت آیت‌الله وحید خراسانی، از این مرجع فقید به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته علمی حوزه‌های علمیه یاد کرد و جایگاه علمی ایشان، به‌ویژه در دانش اصول، را ممتاز دانست. وی همچنین از نقش این عالم فقید در احیای آیین‌های عزاداری ایام فاطمیه یاد کرد.

امام جمعه بخش چندار در ادامه با اشاره به تحرکات نظامی اخیر آمریکا در منطقه، این اقدامات را در راستای افزایش حضور نظامی و ایجاد فضای نگرانی در میان ملت‌های منطقه ارزیابی کرد و گفت: ملت ایران در برابر چنین اقداماتی مرعوب نخواهد شد و مسئولان نیز باید با هوشیاری و اتخاذ تصمیم‌های سنجیده، از افزایش فشارها بر جامعه جلوگیری کنند.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و افزود: در شرایطی که مردم در صحنه‌های مختلف حضور و همراهی خود را نشان داده‌اند، مسئولان باید با تدبیر و مسئولیت‌پذیری، زمینه حفظ آرامش جامعه و کاهش مشکلات روزمره شهروندان را فراهم کنند.

افتخاری خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی باید در اولویت برنامه‌ها و تصمیم‌های دولتمردان قرار گیرد و هرگونه موضع‌گیری و اقدام مسئولان با در نظر گرفتن آثار و پیامدهای آن بر زندگی مردم انجام شود.

وی همچنین بر نقش دستگاه قضایی در صیانت از آرامش عمومی تأکید کرد و خواستار بررسی و تذکر قانونی در برابر اظهارنظرها و اقداماتی شد که می‌تواند موجب نگرانی و تشویش افکار عمومی شود.