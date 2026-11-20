پایگاه دائمی آموزش نظامی نیروهای جان‌فدای اصفهان، با حضور فرمانده سپاه صاحب‌الزمان استان و با رمز «یا فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها» در گلستان شهدا آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ؛ فرمانده سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان گفت: در این پایگاه آموزش‌های مختلف نظامی به گروه‌های مردمی جان‌فدا در اصفهان ارائه می‌شود.

سردار مجتبی فدا با بیان اینکه این پایگاه با مشارکت نیروهای مسلح استان راه‌اندازی شده است، افزود: گروه‌های مردمی در بخش‌های مختلف آموزش‌های نظامی را دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در این مرکز با سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین آموزش‌ها به گردان‌های مردمی جان‌فدا داده می‌شود.

سردار فدا اضافه کرد: افسران این پایگاه در نوبت صبح به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند و در نوبت عصر نیز میزبان اقشار مختلف مردم هستند.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، نیز از بخش‌های مختلف این مرکز آموزشی بازدید کرد و گفت: امروز تمامی اقشار جامعه برای دفاع از ایران به میدان آمده‌اند و شکست دشمن با وجود این مردم مبعوث‌شده قطعی است.