یادواره هفت شهید عملیات سارات سومار با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و استقبال مردم در شهرستان ایوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم یادواره شهدای عملیات سارات سومار در شهرستان ایوان، فرصتی برای بازخوانی حماسه رزمندگانی بود که در ۲۸ آبان سال ۱۳۵۹، همزمان با روز عاشورا، در این عملیات به شهادت رسیدند.

در این مراسم، یاد و خاطره هفت شهید این عملیات شامل عبدالمهدی پیرحیاتی، محمدتقی پیرحیاتی، جلیل رستمی، محمد نوری، جوهر مرادی، خلیل رشیدی و محمدتقی کوهی گرامی داشته شد و حاضران با اجرای برنامه‌های ویژه، از ایثار و فداکاری آنان یاد کردند.