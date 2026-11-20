سخنگوی قوه قضائیه در بازدید از بندر امیرآباد در استان مازندران گفت: این قوه با رفع موانع حقوقی، در کنار دولت برای تسهیل ورود، ترخیص و توزیع کالا و جلوگیری از اختلال در معیشت مردم تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در بازدید از بندر امیرآباد گفت: قوه قضائیه با رفع موانع حقوقی و در کنار دولت، تلاش می‌کند روند ورود، ترخیص و توزیع کالا بدون اختلال انجام شود و کالا به‌راحتی به دست مردم برسد.

کاظمی در جریان بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه در مازندران بندر امیرآباد را از مبادی مهم ورود کالا و مؤثر بر معیشت مردم دانست و افزود: مشکلات مربوط به رسوب و متروکه‌شدن کالا در این بندر با ورود دادگستری استان، برگزاری نشست‌های مشترک و پیگیری‌های قضایی و اجرایی برطرف شده و اکنون روند آزادسازی و ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی گفت: دشمنان به دنبال فشار اقتصادی، محدودکردن ورود کالا و ایجاد نارضایتی در کشور هستند؛ اما هماهنگی دولت و قوه قضائیه برای رفع موانع اجرایی و حقوقی، به تداوم تأمین و عرضه کالا کمک می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همراهی این قوه تنها به ورود کالا محدود نمی‌شود، بلکه تسهیل انتقال آن به انبار‌ها و از انبار‌ها به فروشگاه‌ها نیز مورد توجه است تا مردم در تأمین نیاز‌های خود با مشکل روبه‌رو نشوند.

نبود کالای اساسی متروکه در بندر امیرآباد

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز با اشاره به پیگیری‌های دستگاه قضایی گفت: در بندر امیرآباد کالای اساسی متروکه یا در معرض متروکه‌شدن نداریم و کالا‌های واردشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص می‌شوند.

وی افزود: در مواردی که برای ترخیص کالا مانع قانونی وجود داشته باشد، دستگاه قضایی با صدور دستور لازم ورود می‌کند. همچنین اگر کالای فاسدشدنی به دلیل اختلاف مالکیت در انبار باقی مانده باشد، پس از احراز شرایط، امکان صدور دستور قضایی برای فروش آن وجود دارد تا از فساد کالا جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه از رفع مشکل ترخیص خودرو‌های دپوشده در بندر با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: برخی خریداران با وجود صدور پلاک و مجوز‌های لازم، برای ترخیص خودرو‌های خریداری‌شده با مشکل مواجه بودند و بابت هر خودرو نیز روزانه چهار میلیون تومان هزینه انبارداری پرداخت می‌کردند.

پوریانی افزود: با ورود دادگستری و صدور دستور قضایی، خودرو‌های دپوشده ترخیص شدند و این روند همچنان ادامه دارد. وی شمار خودرو‌های موجود در بندر را ۲ هزار و ۸۳۵ دستگاه اعلام کرد.

کاهش ماندگاری کالا به کمتر از دو ماه

محمدعلی موسی‌پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد نیز با اشاره به بهبود روند ورود و خروج کالا گفت: زمان ماندگاری کالا در بندر به کمتر از دو ماه کاهش یافته و تلاش می‌شود این زمان باز هم کمتر شود.

وی یکی از اقدامات مهم برای تسهیل حمل‌ونقل کالا را بهره‌برداری از جاده دسترسی بندر عنوان کرد و افزود: این مسیر که چند سال راکد مانده بود، با پیگیری قوه قضائیه، استاندار و مسئولان مربوط، در مدت چهار ماه تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

موسی‌پور گفت: جاده دسترسی جدید ۱۶ کیلومتر از مسیر تردد را کاهش داده و روزانه حدود هزار کامیون از آن عبور می‌کنند؛ موضوعی که علاوه بر تسهیل انتقال کالا، از تردد کامیون‌ها در راه‌های روستایی و شهر‌های اطراف کاسته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد همچنین از وجود ۲ هزار و ۸۳۲ خودروی برقی و هیبریدی در بندر خبر داد و گفت: مشکلات مربوط به پلاک موقت این خودرو‌ها با تعامل دستگاه قضایی و استانداری برطرف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جذب بیش از ۴.۵ همت سرمایه‌گذاری در ایام جنگ را اعلام کرد و افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنایع تولیدی و تبدیلی و خدمات لجستیکی انجام شده و ظرفیت‌های تازه‌ای برای توسعه اقتصادی بندر ایجاد می‌کند.