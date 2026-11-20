کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش دما، وزش باد شدید و احتمال رگبار باران و برف در ارتفاعات شمال استان از فردا خبر داد و گفت: از شنبه تا اواسط هفته آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: با عبور موجی از فراز منطقه، در سطح استان افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید لحظه‌ای و در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات شمال استان، احتمال رگبار باران و برف انتظار می‌رود.

قطره افزود: از روز شنبه تا اواسط هفته آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.