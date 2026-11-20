



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در این دیدار که عصر امروز جمعه در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد، دو تیم فجر شهید سپاسی و چادرملوی اردکان پس از ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

یادگار رستمی در دقیقه ۲۳ گل نخست فجر شهید سپاسی را به ثمر رساند، اما تیم چادرملو اردکان در دقیقه ۶۸ گل تساوی را وارد دروازه نماینده فوتبال فارس کرد تا این مسابقه با تقسیم امتیاز‌ها به پایان برسد.

با این نتیجه، فجر شهید سپاسی با ۱۸ امتیاز و یک بازی کمتر موقتا در جایگاه ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت و چادرملوی اردکان نیز با همین تعداد امتیاز در رده هفتم ایستاد.

فجر شهید سپاسی پیش از این دیدار موفق شده بود پرسپولیس تهران را در خانه حریف شکست دهد و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر، دوشنبه ۹ آذر میهمان گل‌گهر سیرجان خواهد بود.

نماینده فوتبال فارس همچنین یک دیدار معوقه برابر تراکتور تبریز در پیش دارد.