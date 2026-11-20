به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرمانی اظهار کرد: این فراخوان باهدف جذب و آموزش علاقه‌مندان و نیرو‌های متخصص در زمینه‌های مختلف رسانه‌ای آغاز شده است و متقاضیان می‌توانند در حوزه‌های تخصصی موردنیاز ثبت‌نام کنند.

وی با اشاره به رشته‌های موردنیاز برای این فراخوان افزود: عکاسی، خبرنگاری، فیلم‌برداری، تدوین، طراحی سایت و سئو از جمله حوزه‌های اعلام‌شده برای جذب نیرو است.

بر اساس اعلام روابط‌عمومی سپاه تهران بزرگ، متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در فراخوان جذب و آموزش نیرو‌های متخصص «جان فدا» می‌توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند:

https://formafzar.com/form/lth۵z