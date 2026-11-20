معرفی برترینهای شطرنج جانبازان و توانیابان قهرمانی کشور
رقابتهای شطرنج جانبازان و توانیابان قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر در استان آذربایجان غربی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات شطرنج جانبازان و توانیابان قهرمانی کشور با حضور ۴۱ ورزشکار (۲۹ آقا و ۱۲ خانم) از ۱۵ استان به میزبانی استان آذربایجان غربی در مجموعه ورزشی توانبخشی ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر ارومیه به روش سوئیسی برگزار شد.
در پایان این مسابقات، در بخش بانوان فاطمه بیات از همدان با ۴.۵ امتیاز در رده قهرمانی ایستاد و پرنیان کفاش از خراسان رضوی با ۴ امتیاز و عملکرد بهتر در رده دوم قرار گرفت و هلیا شایان دیگر نماینده استان خراسان رضوی با ۴ امتیاز و امتیازشکنی کمتر سوم شد.
در بخش آقایان ابوالفضل کاظمیان از استان مازندران با ۵.۵ امتیاز قهرمان شد و امید ذاکری از استان هرمزگان با ۵.۵ امتیاز و امتیازشکنی کمتر در رده دوم ایستاد. ولی بیات از استان همدان با ۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.
نتایج مراحل مسابقات به شرح زیر است:
بخش آقایان:
دور سوم:
کاظمیان ۱/۲ _ ۱/۲ ذاکری
مصطفوی صفر _ یک نظری
کچیان یک _ صفر اعرابی
مریدی صفر _ یک سیاهپوش
بیات یک _ صفر سیدی
دور چهارم:
کاظمیان ۱/۲ _ ۱/۲ ذاکری
مصطفوی صفر _ یک نظری
کچیان یک _ صفر اعرابی
مریدی صفر _ یک سیاهپوش
بیات یک _ صفر سیدی
دور پنجم:
نظری صفر _ یک کچیان
مصطفوی ۱/۵ _ ۱/۵ کاظمیان
ذاکری یک _ صفر وطن خواه
سیاهپوش ۱/۵ _ ۱/۵ سهرابی
اعرابی ۱/۵ _ ۱/۵ بیات
بخش بانوان:
دور دوم:
لیلا معظمی صفر _ یک فاطمه بیات
حنانه شاکریان صفر _ یک پرنیان کفاش
فریبا چوبی صفر _ یک هلیا شایان
بهجت کریمی صفر _ یک الناز شریفی
دور سوم:
بیات یک _ صفر هلیا شایان
کفاش یک _ صفر حیدری
شریفی یک _ صفر معظمی
کریمی صفر _ یک شاکران
رحیمی یک _ صفر چوبی