رقابت‌های شطرنج جانبازان و توان‌یابان قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر در استان آذربایجان غربی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات شطرنج جانبازان و توان‌یابان قهرمانی کشور با حضور ۴۱ ورزشکار (۲۹ آقا و ۱۲ خانم) از ۱۵ استان به میزبانی استان آذربایجان غربی در مجموعه ورزشی توانبخشی ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر ارومیه به روش سوئیسی برگزار شد.

در پایان این مسابقات، در بخش بانوان فاطمه بیات از همدان با ۴.۵ امتیاز در رده قهرمانی ایستاد و پرنیان کفاش از خراسان رضوی با ۴ امتیاز و عملکرد بهتر در رده دوم قرار گرفت و هلیا شایان دیگر نماینده استان خراسان رضوی با ۴ امتیاز و امتیازشکنی کمتر سوم شد.

در بخش آقایان ابوالفضل کاظمیان از استان مازندران با ۵.۵ امتیاز قهرمان شد و امید ذاکری از استان هرمزگان با ۵.۵ امتیاز و امتیازشکنی کمتر در رده دوم ایستاد. ولی بیات از استان همدان با ۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

نتایج مراحل مسابقات به شرح زیر است:

بخش آقایان:

دور سوم:

کاظمیان ۱/۲ _ ۱/۲ ذاکری

مصطفوی صفر _ یک نظری

کچیان یک _ صفر اعرابی

مریدی صفر _ یک سیاهپوش

بیات یک _ صفر سیدی

دور چهارم:

کاظمیان ۱/۲ _ ۱/۲ ذاکری

مصطفوی صفر _ یک نظری

کچیان یک _ صفر اعرابی

مریدی صفر _ یک سیاهپوش

بیات یک _ صفر سیدی

دور پنجم:

نظری صفر _ یک کچیان

مصطفوی ۱/۵ _ ۱/۵ کاظمیان

ذاکری یک _ صفر وطن خواه

سیاهپوش ۱/۵ _ ۱/۵ سهرابی

اعرابی ۱/۵ _ ۱/۵ بیات

بخش بانوان:

دور دوم:

لیلا معظمی صفر _ یک فاطمه بیات

حنانه شاکریان صفر _ یک پرنیان کفاش

فریبا چوبی صفر _ یک هلیا شایان

بهجت کریمی صفر _ یک الناز شریفی

دور سوم:

بیات یک _ صفر هلیا شایان

کفاش یک _ صفر حیدری

شریفی یک _ صفر معظمی

کریمی صفر _ یک شاکران

رحیمی یک _ صفر چوبی