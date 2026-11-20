امام جمعه بخش و شهر آسارا با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی و استفاده از کالاهای ایرانی، تقویت اقتصاد داخلی را نیازمند مشارکت عمومی دانست و بسیج را ظرفیتی راهبردی برای حضور مؤثر در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین فیض کرمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آسارا، با گرامیداشت هفته حمایت از تولید و ساخت کالای ایرانی و سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی از تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مورد توجه رهبر معظم انقلاب است و مردم می‌توانند با اولویت دادن به کالاهای ایرانی در خریدهای روزمره، نقش مؤثری در رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور ایفا کنند.

وی با قدردانی از عرضه محصولات ایرانی در فروشگاه‌ها افزود: گسترش دسترسی مردم به تولیدات داخلی و فرهنگ‌سازی برای مصرف کالای ایرانی، زمینه‌ساز حمایت از تولیدکنندگان، تقویت اشتغال و افزایش توان اقتصادی کشور است.

امام جمعه آسارا در ادامه با گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، این نهاد را از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و گفت: بسیج با فرمان امام خمینی(ره) شکل گرفت و امروز به پشتوانه ایمان، اعتقاد و روحیه مسئولیت‌پذیری، در عرصه‌های گوناگون کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

حجت‌الاسلام فیض کرمیان با بیان اینکه تفکر بسیجی محدود به گروه یا قشر خاصی نیست، افزود: هر فردی که با اعتقاد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی، در مسیر دفاع از کشور، خدمت به مردم و تبعیت از ولایت گام بردارد، از روحیه بسیجی برخوردار است.

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی تأکید کرد و با اشاره به تلاش دشمن برای بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و ایجاد ناامیدی در جامعه گفت: مقابله با جنگ روانی دشمن نیازمند افزایش آگاهی، امیدآفرینی، تبیین دستاوردها و حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

خطیب جمعه آسارا با تأکید بر ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، خواستار تلاش بیشتر مسئولان و دستگاه‌های اجرایی برای کاهش محدودیت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی شد.

وی همچنین خطاب به بسیجیان و فعالان فرهنگی خاطرنشان کرد: نباید در عرصه فرهنگ منفعل بود؛ فعالیت‌های بصیرت‌افزایی، ترویج امر به معروف و نهی از منکر و حضور هدفمند در فضای مجازی از ضرورت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

امام جمعه بخش و شهر آسارا در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات عمرانی و قضایی منطقه اشاره کرد و از پیگیری راه‌اندازی مجتمع قضایی در این بخش خبر داد.

حجت‌الاسلام فیض کرمیان گفت: با راه‌اندازی این مجتمع، زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات قضایی فراهم می‌شود و نیاز مردم برای مراجعه به مرکز استان و طی مسافت‌های طولانی کاهش می‌یابد.

وی در پایان از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه‌لو، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان البرز، در نماز جمعه آسارا قدردانی کرد و حضور مسئولان دامپزشکی استان و برپایی میز خدمت برای پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم را اقدامی ارزشمند دانست.