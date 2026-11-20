به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه، ضمن پاسداشت پیشگامان خدمت و امنیت گفت: بسیجیان با تأمین امنیت و خدمت بی‌منت در عرصه‌های مختلف، موجب گسترش عدالت در جامعه می‌شوند.

خطیب نمازجمعه مهاباد درادامه، بر اهمیت تکریم مادران و همسران شهدا و مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید کرد و گفت: ۲ آذر سالروز وفات‌ام البنین و ۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه بانوان، فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ تکریم و صله رحم بانوان، بویژه بانوان و مادران شهید جنگ‌های تحمیلی اخیر است. ماموستا عبدالسلام امامی امام جمعه مهاباد، راستگویی در معامله را از ویژگی‌های مومنان واقعی عنوان کرد و آن را موجب رزق و روزی بیشتر و آرامش زندگی دانست.

قبل از خطبه‌های نماز جمعه میثاق نامه ۹ بندی گروه‌های صالحین بسیج با محور ایستادگی، مقاومت و جهاد تبیین به مناسبت هفته بسیج قرائت شد.